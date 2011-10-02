به گزارش خبرگزاری مهر، فهیمه تهرانی سردبیر "گذر از شب" گفت: برنامه رادیویی "گذر از شب" از ساعت 3 تا 4 بامداد بر روی آنتن شبکه رادیویی تهران خواهد رفت. در این برنامه به سلیقه‌‌های مختلف و موضوعات گوناگون و همچنین مقوله‌های متفاوت پرداخته می‌شود.

وی افزود: برنامه رادیویی "گذر از شب" در روزهای دوشنبه و پنج شنبه در رابطه با اخباری از فناوری و مقوله‌های فرهنگی و اجتماعی و هنری است که در آیتم‌های مختلف همچون گفت ‌و گوی خبرنگاران و بخش‌های موسیقی و بخش‌هایی از دل‌نوشته‌هاست. در این برنامه از اخبار هفته گذشته و هفته آینده صحبت خواهد شد.

موضوع ادبیات، شعر و داستان، همچنین مروری در اخبار حوزه ادبیات با سردبیری پژمان کریمی در روزهای شنبه از شبکه رادیویی تهران پخش می‌شود. این برنامه در روزهای یکشنبه به مقوله تعلیم و تربیت با سردبیری مریم رجبی‌نیا خواهد پرداخت.

روزهای سه‌شنبه درباره تاریخ و دفاع مقدس به سردبیری حسین صادقی به بحث و تبادل نظرات سپری خواهد شد و روزهای چهارشنبه "گذر از شب" ویژه ورزش و تندرستی است که با سردبیری عماد خزایی بر روی آنتن شبکه رادیویی تهران خواهد رفت.