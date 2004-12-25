موافقتنامه همكاري بين ايران و الجزاير بررسي مي شود

حجت الاسلام سيد محمدرضا ميرتاج الديني نايب رئيس دوم كميسيون فرهنگي و عضو كميته ارشاد وتبليغات مجلس شوراي اسلامي در گفت وگو با خبرنگار گروه دين و انديشه "مهر"، ضمن بيان اين مطلب اظهار داشت : موافقتنامه هايي كه به منظور همكاري دوجانبه بين دو كشور تنظيم مي شوند ، به طور معمول يك مقدمه و 10 تا 12 ماده دارد ومواردي به منظور توسعه همكاري هاي فرهنگي بين دو كشور در زمينه هاي فرهنگي ، علمي ، آموزشي ، جوانان و ورزش ، را شامل شده كه تفاهم بين دو كشور را نيز به دنبال خواهد داشت .

وي افزود : بر اساس توافقنامه فوق ، ضمن احترام و التزام به قوانين و مقررات طرف هاي متعهد ، به منظور آشنايي بيشتر با فرهنگ و تمدن يكديگر ، امكان تبادل كتاب ، نشريات ، عكس ، نوار ، فيلم ، نرم افزار هاي كامپيوتري و همچنين امكان استفاده از برنامه هاي راديو و تلويزيون ، مورد بررسي دقيق قرار گرفته و تصميمات لازم اتخاذ خواهد شد .

حجت الاسلام ميرتاج الديني در مورد اين كه چرا چنين موافقتنامه اي با بعد فرهنگي ، در كميته ارشاد وتبليغات مورد بررسي قرار مي گيرد ، گفت : اين كميته نيز بخشي از كميسيون فرهنگي است و بر حسب تشخيص كميسيون ، موضوعي كه به آن ارجاع داده شود را بررسي ، نتيجه را به كميسيون فرهنگي اعلام و در صورت موافقت براي تصويب نهايي به صحن علني مجلس مي رود .

عضو كميته ارشاد وتبليغات مجلس شوراي اسلامي تصريح كرد : بررسي موارد و جنبه هاي مختلف موافقتنامه و اطمينان از اين كه فعاليت در چارچوب اين موافقتنامه ، بر خلاف مسائل و مصالح جمهوري اسلامي ايران نيست ، از جمله وظايف مهمي است كه مي بايست از سوي كميته ارشاد و تبليغات مورد توجه جدي و دقيق قرار گيرد .

لايحه موافقتنامه همكاري هاي فرهنگي بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري دموكراتيك مردمي الجزاير ، فردا (يكشنبه) 6 آذر ماه ، ساعت 16 تا 17 در كميته ارشاد و تبليغات كميسيون فرهنگي مجلس شوراي اسلامي مورد بررسي قرار خواهد گرفت .