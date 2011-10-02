هزار و 400 واحد مسکن مهر در بخش کهک واگذار می شود

محمد رضا علیزاده در بازدید از روند ساخت مسکن مهر در شهر کهک در گفتگو با خبرنگار مهرعنوان کرد: تا پایان آبان ماه هزار و ۴۳۵ واحد مسکن مهر در اختیار متقاضیان بخش کهک قرار میگیرد.



علیزاده با بیان این­که: طی دستورالعمل شورای مسکن، شهرهایی که جمعیت آن­‌ها زیر ۲۵ هزار نفر هستند تحت پوشش مسکن مهر قرار می‌­گیرند افزود: پروژه مسکن مهر در شهر کهک با ۴۳۶ واحد از مهر ماه سال ۸۹ به صورت انبوه سازی در نقطه مناسب شهر و در کنار جاده اصلی شروع به احداث شده است که کار نما، سفت کاری و نازک کاری آن انجام شده و متقاضیان وجوه نقدی خود را واریز کرده­اند.



وی در ادامه اظهار داشت: طی هماهنگی­هایی که با انبوه سازان پروژه مسکن مهر داشتیم، ساختمان­‌ها و بنا‌ها به صورت صنعتی و از مصالح مرغوب استفاده شده است و با توجه به قیمت هزینه­های تمام شده و کاهش سطح هزینه­های ناخالص قیمت پروژه­‌ها کاهش پیدا کرده که تا پایان آبان ماه هزار و ۴۳۵ واحد مسکن مهر در اختیار متقاضیان قرار می‌­گیرد.



معاون مسکن شهری بنیاد مسکن گفت: در پنج شهر کهک، قنوات، دستجرد، جعفریه و سلفچگان هزار و ۴۳۵ واحد تقاضا داشتیم که ۸۳۰ واحد آن واجد شرایط بودند وانعقاد قرارداد انجام شده و در مرحله­ی اجرا در داخل بافت شهری قرار دارند که خدمات زیر بنایی آن مستقر می‌­باشند و مشکلی برای اتمام کار وجود ندارد.



علیزاده بیان کرد: در شهر کهک ۴۳۶ واحد، سلفچگان ۵۴۵ واحد، قنوات ۹۰ واحد، جعفریه ۳۶۴ واحد و در شهر دستجرد به دلیل عدم وجود زمین دولتی که در اختیار بنیاد مسکن قرار گیرد در حال حاضر به صورت انفرادی اقدام به ساخت شده است که اقداماتی در این زمینه در حال انجام است تا سال ۹۱ به بهره­برداری می‌­رسد.