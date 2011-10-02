هزار و 400 واحد مسکن مهر در بخش کهک واگذار می شود

محمد رضا علیزاده در بازدید از روند ساخت مسکن مهر در شهر کهک در گفتگو با خبرنگار مهرعنوان کرد: تا پایان آبان ماه هزار و ۴۳۵ واحد مسکن مهر در اختیار متقاضیان بخش کهک قرار میگیرد.
علیزاده با بیان اینکه: طی دستورالعمل شورای مسکن، شهرهایی که جمعیت آنها زیر ۲۵ هزار نفر هستند تحت پوشش مسکن مهر قرار میگیرند افزود: پروژه مسکن مهر در شهر کهک با ۴۳۶ واحد از مهر ماه سال ۸۹ به صورت انبوه سازی در نقطه مناسب شهر و در کنار جاده اصلی شروع به احداث شده است که کار نما، سفت کاری و نازک کاری آن انجام شده و متقاضیان وجوه نقدی خود را واریز کردهاند.
وی در ادامه اظهار داشت: طی هماهنگیهایی که با انبوه سازان پروژه مسکن مهر داشتیم، ساختمانها و بناها به صورت صنعتی و از مصالح مرغوب استفاده شده است و با توجه به قیمت هزینههای تمام شده و کاهش سطح هزینههای ناخالص قیمت پروژهها کاهش پیدا کرده که تا پایان آبان ماه هزار و ۴۳۵ واحد مسکن مهر در اختیار متقاضیان قرار میگیرد.
معاون مسکن شهری بنیاد مسکن گفت: در پنج شهر کهک، قنوات، دستجرد، جعفریه و سلفچگان هزار و ۴۳۵ واحد تقاضا داشتیم که ۸۳۰ واحد آن واجد شرایط بودند وانعقاد قرارداد انجام شده و در مرحلهی اجرا در داخل بافت شهری قرار دارند که خدمات زیر بنایی آن مستقر میباشند و مشکلی برای اتمام کار وجود ندارد.
علیزاده بیان کرد: در شهر کهک ۴۳۶ واحد، سلفچگان ۵۴۵ واحد، قنوات ۹۰ واحد، جعفریه ۳۶۴ واحد و در شهر دستجرد به دلیل عدم وجود زمین دولتی که در اختیار بنیاد مسکن قرار گیرد در حال حاضر به صورت انفرادی اقدام به ساخت شده است که اقداماتی در این زمینه در حال انجام است تا سال ۹۱ به بهرهبرداری میرسد.
کهک - خبرگزاری مهر: معاون مسکن و شهری بنیاد مسکن قم از افتتاح هزار و 435 واحد مسکن مهر تا پایان آبانماه در بخش کهک قم خبر داد.
محمد رضا علیزاده در بازدید از روند ساخت مسکن مهر در شهر کهک در گفتگو با خبرنگار مهرعنوان کرد: تا پایان آبان ماه هزار و ۴۳۵ واحد مسکن مهر در اختیار متقاضیان بخش کهک قرار میگیرد.
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