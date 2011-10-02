جشنواره بین المللی قصه گویی رضوی در ساری گشایش یافت

به گزارش خبرنگار مهر، دبیر جشنواره بین المللی قصه گویی رضوی صبح یکشنبه در مراسم افتتاحیه این جشنواره بین المللی گفت: خادمی کردن برای اهل بیت (ع) و امام هشتم توفیقی الهی است که نصیب کانون پرورش فکری مازندران گردید.

قاسم عزیز زاده گرجی با بیان اینکه کلیه فعایتهای این جشنواره با مدد و کرم امام رضا (ع) پیش برده شد افزود: مجموعه اموراتی که مربوط به جشنواره های رضوی می شود یقینا با توجه خود حضرت به پیش خواهد رفت.

مدیر کانون پرورش فکری مازندران با تاکید بر اینکه باید تمام تلاش خود را معطوف به برگزاری بهتر و کیفی تر کنیم افزود: تلاش بسیاری در این امر توسط همکاران صورت گرفته که حاصل این موفقیت جز در نیت خالصانه و اردات مشفقانه آنان به امام رضا (ع) چیز دیگری نبوده است.



این مقام مسئول در این خصوص یاد آور شد: تفاوت عمده ای که جشنواره بین المللی قصه گویی رضوی با 14 جشنواره قصه گویی که کانون با مباحث متفاوت برگزار می کند این است که اساس این جشنواره الهی و برگرفته از ارادت به خاندان رسول اکرم (ص) بوده است.

داوری امسال به بهترین نحو صورت پذیرفت

دبیر جشنواره بین المللی قصه گویی رضوی اظهار داشت :داوری امسال به بهترین نحو در مرحله اول و در مرحله نهایی صورت پذیرفت.



وی افزود: در مرحله اول بیش از دو هزار و 400 لوح فشرده مورد توسط 12 نفر داور در گروه مورد بررسی قرار گرفت و در مرحله نهایی با حضور سه داور برجسته کشوری نفرات برگزیده مشخص شدند که در روز جشنواره از انان تقدیر خواهد شد.