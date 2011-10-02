دایره المعارف آداب زیارت در مشهد تدوین شود

به گزارش خبرنگار مهر، علی حسینی صبح یکشنبه در نشست خبری با خبرنگاران بیان داشت: احداث چهار بوستان زیارت در چهار مبادی ورودی شهر مقدس مشهد و مکان هایی که شامل فضاها و ساختمان هایی برای اسکان موقت، استحمام باشد، نیز از ضرورت های است که باید به آن توجه شود.

وی با بیان اینکه این بوستان ها زیارت در ترویج فرهنگ رضوی موثرهستند، افزود: در این مکان ها علاوه بر امکانات مادی باید امکانات معنوی هماندد هدایای فرهنگی و معنوی نیز برای زائرین و مسافرین در نظر گرفته شود.

عضو مجمع نمایندگان خراسان رضوی با اشاره به فرهنگسرای زیارت گفت: احداث پارک و فرهنگسرای زیارت اقدام بسیار خوبی است که در گسترش فرهنگ رضوی و آموزش آداب زیارت به زائرین می تواند مفید باشد.

حسینی با بیان اینکه در کنار سوغات مادی شهر مشهد، سوغات فرهنگی و معنوی نیز باید در سبد خرید زائرین قرار بگیرد، ادامه داد: در کنار سوغاتی های مادی، سوغاتی های فرهنگی و معنوی همچون کتاب هایی در خصوص زیارت، احادیث و به طور کلی یک دایره المعارف آداب زیارت باید برای زائرین و حتی مجاورین تهیه و تدوین شود.

وی افزود: راهکار عملی شدن این کارها، جمع بندی تمام توانمندی ها و همفکری ها است تا براساس آن یک تصمیم واحد گرفته شود.