دانش آموختگی اولین دانشجوی زن مقطع دکترای مکانیک ماشینهای کشاورزی دانشگاه تهران

به گزارش خبرگزاری مهر، نیکروز باقری از رساله دکترای تخصصی خود که " طراحی و توسعه سیستم پاشش نرخ متغیر کود نیتروژن مایع با استفاده از تصاویر ماهواره ای" نام دارد، دفاع کرد.

به این ترتیب، باقری به عنوان نخستین دانشجوی زن در مقطع دکترای مکانیک ماشینهای کشاورزی دانشگاه تهران دانش آموخته شد.

وی متولد 1361بوده و مقطع کارشناسی را در دانشگاه ایلام با رتبه اول و ارشد را در دانشگاه تهران با رتبه دوم گذرانده است.

دانش آموخته یادشده همچنین در سال 86 در مقطع دکتری پذیرفته شد ضمن اینکه وی عضو نخبگان فعال بخش کشاورزی، اتاق فکر کشاورزی و استعداد برتر دانشگاه است.

نیکروز باقری تاکنون سه لوح تقدیر از وزیر و معاون وزیر کشاورزی دریافت کرده است.

باقری در این طرح پژوهشی به طراحی و توسعه یک سامانه پاشش نرخ متغیرکود نیتروژن مایع مبتنی بر تصویر ماهواره ای ASTER با هدف مدیریت توزیع کود نیتروژن در مزرعه ذرت پرداخته است.

وی در این طرح نشان می دهد که فناوری سنجش از دور و تصاویر ماهواره ای قابلیت تهیه نقشه کود نیتروژن و فناوری نرخ متغیر، امکان مدیریت توزیع کود نیتروژن را دارد.

اهمیت این پژوهش با توجه به مصرف بالای کودهای شمیایی و عدم توزیع متناسب با نیاز قسمتهای مختلف زمین روشن می کند که با استفاده از فناوری به کار رفته در این روش، نقشه توزیع کود مایع به دست می آید.