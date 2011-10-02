معاون پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی سردبیر نشریه زیست فناوری گیاهان زراعی شد

به گزارش خبرنگار مهر، محسن مردی معاون برنامه ریزی و پشتیبانی پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی ایران به عنوان سردبیر نشریه زیست فناوری گیاهان زراعی منصوب شد.

این امر طی نامه ای از سوی احمد آخوند، معاون فناوری و پژوهش دانشگاه پیام نور اعلام شده است.

به این ترتیب، دکتر محسن مردی به مدت دو سال به عنوان سردبیر نشریه علمی- پژوهشی "زیست فناوری گیاهان زراعی" منصوب شده است.

پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی به عنوان یکی از مهمترین مراکز تحقیقاتی کشاورزی کشوردر کرج مستقر است.

این پژوهشکده در نزدیکی موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه بذر و نهال که در نزدیکی میدان شهید فهمیده کرج مستقر است، فعالیت می کند