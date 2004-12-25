تاكون حضور 15 نمايش خارجي در جشنواره فجر قطعي شده است

به گزارش مهر محمد اطبايي مدير روابط بين المللي مركز هنرهاي نمايشي درباره نحوه انتخاب آثارخارجي درجشنواره امسال گفت: طبق دعوت رسمي جشنواره هاي ادينبورو ( اسكاتلند) راه ابريشم و تئاتر مونيخ ( المان ) هاي فست ايروان ( ارمنستان ) سينار مونترال ( كانادا) و جشنواره پاييز پاريس از مسولان جشنواره تئاتر فجر حدود 120 نمايش از شش جشنواره فوق بازبيني شد.
همچنين فراخوان جشنواره فجر براي كليه سفارت خانه هاي خارجي در ايران و نمايندگي هاي فرهنگي ايران درخارج از كشور و مراكز ITI كشورهاي مختلف ، گروه هاي معتبرجهاني و تمامي گروه هاي معتبر خارجي دوره هاي قبل ارسال شد كه تا نيمه آذرماه سال جاري حدود 50 نمايش از 26 كشور مختلف دريافت شد و در مجموع با احتساب بازبيني هاي جشنواره هاي خارجي از ميان 170 نمايش بازبيني شده تاكنون حضور 15 نمايش قطعي شده است.
وي افزود: مذاكراتي براي حضور گروه هاي خارجي ديگر نيز وجود دارد كه در صورت مثبت بودن نتيجه مذاكرات اين گروهها درجشنواره امسال شركت خواهند كرد.
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