تاكون حضور 15 نمايش خارجي در جشنواره فجر قطعي شده است

تاكنون حضور 15 نمايش خارجي از كشورهاي آلمان ، ژاپن ، فلسطين ، كويت ، ارمنستان ، كانادا ، انگلستان ، لهستان ، هلند و سوييس در بيست و سومين جشنواره تئاتر فجر قطعي شده است.