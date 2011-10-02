بیداری اسلامی در منطقه خاموش شدنی نیست

به گزارش خبرنگار مهر، حمید رضا حاجی بابایی ظهر امروز یکشنبه در همایش بیداری اسلامی، خاورمیانه عاری از صهیونیزم که در تالار اندیشه حوزه هنری برگزار شد با اشاره به موضع جمهوری اسلامی ایران در دفاع از ملت مظلوم فلسطین گفت: دفاع ایران از ملت فلسطین متکی به احساسات و عواطف نیست، بلکه دفاع از یک راه روشن است معتقدیم اهمیت این موضوع به دلیل این است که نباید هیچ غیر مسلمانی بر یک مسلمان تسلط داشته باشد.

وی با بیان اینکه هم اکنون به مسلمانان در سرزمین فلسطین ظلم می شود، گفت: رژیم جعلی صهیونیستی به دنبال این است که در نوع نگرش به اسلام تغییر ایجاد کند، زیرا به شدت از رشد جهان اسلام نگران است.

وزیر آموزش و پرورش ادامه داد: امروز به برکت انقلاب اسلامی و رهبری های پیامبرگونه امام (ره) و مقام معظم رهبری ایران در اوج قدرت است.

حاج بابایی با بیان اینکه در چند هفته گذشته همایش بزرگ بیداری اسلامی در ایران با حضور اندیشمندان و سخنرانی رهبر معظم انقلاب برگزار شد، گفت: برگزاری این همایش ضربه مهلکی به پیکر رژیم صهیونیستی و آمریکا وارد کرد به طوری که نتوانستند تبعات آن را تحمل کنند و دست به ترور برهان الدین ربانی از شخصیت های بلندمرتبه افغانستان زدند.

وی خاطر نشان کرد: ایران با تمام قدرت و در قامت نظام جمهوری اسلامی در برابر آمریکا ایستاده و از فلسطین و تمام نهضت های مردمی در منطقه دفاع می کند. معتقدیم هیچکس نمی تواند بیداری اسلامی را خاموش کند.

وزی آموزش و پرورش به ویژگی انقلاب های اخیر در منطقه اشاره کرد و افزود: اسلامی بودن، مبارزه با آمریکا، تنفر از رژیم صهیونیستی، دفاع از انقلاب اسلامی و ایجاد کشور مستقل بر اساس آرای مردم از ویژگی های انقلاب های اخیر در منطقه است.

وزیر آموزش و پرورش با بیان اینکه عوامل استکبار به دنبال تقسیم فلسطین هستند، گفت: ایادی غرب به دنبال این هستند که خانه فلسطین را تقسیم کنند اما پاسخ این خودباختگی سخن مقام معظم رهبری است که فرمودند از نهر تا بحر معتقدیم باید با برگزاری همه پرسی و بر اساس آرای مردم دولت فلسطینی انتخاب شود.

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