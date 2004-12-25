بندر بوشهر قابليت تبديل به منطقه آزاد تجاري را دارد

به گزارش خبرگزاري مهر ، حجت الاسلام "سيد عبدالواحد موسوى لارى" در حاشيه بازديد از منطقه ويژه اقتصادى بوشهر و افتتاح چندين پروژه صنعتي در اين منطقه درگفت وگو با خبرنگاران اظهاراميدوارى كرد كه در فرصت باقى مانده از دولت آقاى خاتمى مقدمات تبديل بندر بوشهر به منطقه آزاد تجارى و صنعتى با طى مراحل قانونى فراهم شود.



وى با اشاره به سرمايه گذارى هاى هنگفت دولت در زمينه تاسيسات نفت و گاز در منطقه عسلويه بوشهر اظهارداشت : شكلگيرى يك تمدن صنعتى درعسلويه ، زيرساخت هاى انجام شده در منطقه ويژه اقتصادى و فعال شدن مجدد بندر بوشهر، اين استان را بعنوان نقطه اتكاى اقتصادى كشور تبديل كرده است .



موسوى لارى سياست هاى مديريت ارشد استان بوشهر در زمينه سرمايه گذارى در امر توسعه راه هاى ارتباطى را مثبت ارزيابى كرد و برسرمايه گذارى در زمينه حمل ونقل ريلى براى انتقال كالا از اين استان به ديگر نقاط كشور تاكيد كرد.

وزير كشور گفت : تلاش مسوولان ، همت مردم و جايگاه اقليمى و جغرافيايى، استان بوشهر را از جمله استان هاى اثرگذار در اقتصادى ملى تبديل كرده كه آينده اى درخشان را براى كشور و مردم اين استان نويد مى دهد.



وى با اشاره به اينكه در جريان سفرش به استان بوشهر عمليات اجرايى بزرگ ترين مجموعه گردشگرى ساحلى جنوب كشور نيز در بوشهر آغاز شده است ، گفت : با توجه به افق بلند طراحى شده دراين مجموعه گردشگرى بدون شك علاوه برپاسخگويى به نيازهاى تفريحى مردم استان بوشهر، نقش مهمى در جذب گردشگران و تبادل فرهنگى خواهد داشت .



موسوى لارى يادآورشد : در شرايطى كه در اين فصل بسيارى از نقاط كشور يخبندان و برفگير است، اعتدال هوا در استان بوشهر فرصت مناسبى براى جذب مسافران داخلى و گردشگران خارجى به شمار مى رود.



گفتني است منطقه ويژه اقتصادي بوشهر در فاصله 8كيلومتري بندر بوشهر، امكان استفاده از تمامي امكانات بندر بوشهر را براي فعالان در منطقه ويژه اقتصادي بوشهر فراهم مي كند.

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ين منطقه در راستاي بهره گيري از موقعيت خاص جغرافيايي و استراتژيك استان در تاريخ نهم اسفندماه سال 76 به تصويب شوراي عالي مناطق آزاد و تجاري كشور كه رياست آن را سيدمحمد خاتمي رئيس جمهور عهده دار بود، رسيد و در پي آن شركت عمران و توسعه بوشهر به عنوان مسؤول اجراي اين طرح عظيم ملي در منطقه تعيين و بلافاصله فعاليت خود را آغاز كرد كه تا كنون به نتايج چشمگير و قابل توجهي دست يافته است.



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