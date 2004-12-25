توقف استقلال در نيمه اول مقابل سايپا

به گزارش خبرنگار " مهر" ديدار اين دو تيم كه به قضاوت فرج الله يثربي در ورزشگاه آزادي تهران برگزار شد تنها مسابقه باقي مانده هفته چهاردهم به شمار مي رفت. اين مسابقه در حالي درنيمه نخست به پايان رسيد كه هر دو تيم ديداري پاياپاي را به نمايش گذاشتند و حادثه زيادي در روي دروازه هر دو تيم بوجود نيامد.

استقلال كه در اين مسابقه چشم به حركتهاي سياوش اكبرپور در عمق دفاع و ضربات سر عنايتي داشت هيچگاه نتوانست از اين حربه استفاده نمايد و دفاع هوشيار سايپا اجازه خودنمايي به مهاجمان اين تيم را نداد.

از سوي ديگرسايپا نيز تمام توان خود را برروي فرارهاي اميرحسين يوسفي از جناح راست و استفاده از ضربات سر عليرضا عباسفرد گذاشته بود اما اين برنامه تاكتيكي سايپا با حضور مهدي اميرآبادي در جناح راست و عدم نفوذ او از اين جناح عملا بي نتيجه ماند .

در اين بين استقلالي ها گاها چشم به شوتهاي سركش محمود فكري و حسين كاظمي داشتند كه اين حربه نيز از سوي هافبكهاي سايژا خنثي شد.

گفتني است در نزد استقلالي ها مهدي اميرآبادي و حسين كاظمي بازيكنان پيشين سايپا محسوب مي شدند كه هر دو چهره خوبي از خود به نمايش گذاشتند. ضمن اينكه مهدي هاشمي نسب نيز كه سابقه بازي در استقلال را نيز دارد دراين مسابقه به خوبي در مركز خط دفاعي سايپا از عهده وظايف محوله برآمد و به مهاجمان استقلال بوي‍‍ژه رضا عنايتي اجازه استفاده از ضربات سر را نداد.

در اين نيمه عليرضا نيكبخت واحدي ازاستقلال ورضا طهماسبي از سايپا از داور مسابقه كارت زرد دريافت كردند. اين نيمه تنها يك دقيقه وقت اضافه داشت كه از سوي داور ميدان محاسبه شد.