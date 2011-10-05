اثربخشی پروژه های تحقیقاتی نیازمند گسترش ارتباط با بخش صنعت است

علی اصغر توفیق در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: هماهنگی با معاونت علمی و فناوری جهت اجرا و نصب سیستمهای فتوولتائیک از مهمترین اقدامات است که انجام آن تاثیرات بسیار مطلوبی به همراه دارد.

وی ادامه داد: ایجاد انگیزه برای اعضای هیئت علمی پژوهشگاه با کاهش میزان بالاسری پروژه­ها جهت برقراری ارتباط با صنعت و توصیف پروژه­های کاربرد محور از دیگر امور مهم است که در پژوهشگاه مواد وانرژی دنبال شده است.

رئیس پژوهشگاه مواد و انرژی از تولید نسل جدید سلولهای خورشیدی از رنگدانه روی شیشه جهت تولید برق از خورشید خبر داد.

توفیق در خصوص وظایف ریاست پژوهشگاه مواد و انرژی نیز گفت: ارائه و پیگیری پیشنهادهای پژوهشگاه در زمینه‌های برنامه‌ریزی و سیاستهای تحقیقاتی در ارتباط با مجامع و دستگاههای ذیربط از مهمترین این وظایف است.

این مسئول یادآور شد: نظارت و کنترل بر تحقیقات و فعالیتهای پژوهشکده‌های پژوهشگاه و تطبیق پیشرفت فعالیتها با برنامه‌های ارائه شده در واحدهای مختلف از دیگر امور مهم در این زمینه است.

رئیس پژوهشگاه مواد و انرژی افزود: نظارت بر حسن انجام امور پژوهشی، مالی و اداری و اقدام در جهت رفع نیازها و ایجاد هماهنگی‌های لازم در بین فعالیتها و واحدهای مختلف پژوهشگاه از وظایف ریاست پژوهشگاه مواد و انرژی است.