رهبران غرب آفريقا درباره صلح بلندمدت در ليبريا تصميم مي گيرند

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از سايت خبري بي بي سي، رهبران غرب آفريقا امروز در گردهمايي خود در اكرا پايتخت غنا طرحهاي بلند مدت صلح در ليبريا را بررسي مي كنند.

"جان كوفور" رييس جمهور غنا اظهار داشت: "15 كشورعضوكميته اقتصادي دولت هاي غرب آفريقا امروز در غنا درباره به كارگيري نيروهاي حافظ صلح و چگونگي تسهيل روند دستيابي به صلح بحث و تبادل نظر خواهند كرد."

كشورهاي عضو كميته اقتصادي دولتهاي غرب آفريقا در تاريخ 4 جولاي (13 تير) توافق كرده بودند كه نيروهايي را تحت عنوان نيروهاي حافظ صلح به ليبريا اعزام كنند. اما در پي تشديد درگيريها در ليبريا اين امر به تعويق افتاد. اين در حالي است كه ديروز هيئتي از نيجريه به ليبريا اعزام شده است تا اوضاع را در اين منطقه آرام نمايد. آمريكا نيز به سازمان ملل پيشنهاد داده است كه طرحي را درخصوص تعيين ضرب الاجل براي استقرار نيروهاي حافظ صلح در اين منطقه به كشورهاي همسايه ابلاغ نمايد.

