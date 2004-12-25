به گزارش خبرگزاري "مهر" به نقل از "فارس" ، جمال كريمي راد صبح امروز در نشست مطبوعاتي با خبرنگاران در خصوص حادثه پيش آمده براي جانبار محمد رجبي ثاني گفت: طبق گزارش هاي رسيده از سازمان بازرسي كل كشور و دادسراي عمومي و انقلاب تهران 4 نفر از كاركنان زندان قزل حصار شامل رئيس يكي از اندرزگاهاي زندان، مسئول بهداشت و درمان آن اندرزگاه، مسئول اداره بهداري زندان و مسئول اجراي احكام ندامتگاه زندان در نگهداري رجبي ثاني بي‌مبالاتي داشتند و عليرغم زحماتي كه انجام دادند، شاهد كوتاهي در عملكرد آنها هستيم.



وي اظهار داشت: با توجه به دستور رئيس قوه قضائيه پيرامون بررسي همه جانبه پرونده رجبي ثاني، اين موضوع توسط دادستاني كل كشور، سازمان بازرسي كل كشور، دادستاني عمومي و انقلاب تهران و هيأتي از سوي رئيس سازمان زندانها پيگيري شد كه تحقيقات و بررسي‌ها نشان مي‌دهد عليرغم تلاشهاي صورت گرفته در اين پرونده، سهل‌انگاري، مسامحه و كوتاهي مسولين زندان قزل حصار محرز است چون اين افراد به وظيفه قانوني خود عمل نكرده و موجب فوت اين فرد شده‌اند.



كريمي راد گفت: اين افراد علاوه بر معرفي به دادگاه رسيدگي به تخلفات اداري به دليل ارتكاب جرم و متهم بودن در مرجع قضايي نيز به تخلفات آنها رسيدگي خواهد شد.



وي گفت: گزارش سازمان پزشك قانوني نيز نشان از تخلف پزشك معاينه كننده جسد دارد زيرا ايشان نيز دقت لازم در انجام وظيفه نكرده و در نتيجه وي نيز به دادگاه تخلفات اداري معرفي خواهد شد.



كريمي راد در خصوص تخلف پزشك معاينه كننده گفت: طبق گزارش پزشكي قانوني اين پزشك بايد جسد رجبي ثاني را كالبد شكافي مي‌كرد تا علت تامه فوت مشخص شود، ولي قصور وي باعث شده تا جسد به صورت كلي بررسي و علت فوت عفونت منشره و پيشرفته داخلي بر عوارض ناشي از آن عنوان شده است لذا اگر پزشك معاينه كننده كالبدشكافي مي‌‌كرد با ابهامات موجود در خصوص عفونت وي توسط دستبند و غيره رو به رو نمي‌شديم.



سخنگوي قوه قضائيه گفت: دادسراي انتظامي قضات در خصوص بازپرس و داديار پرونده نيز به اين نتيجه رسيده است كه آنها در رابطه با پرونده دقت لازم را نداشته و عليرغم توضيحات جانباز در مورد وضعيت جسمي‌ خود رسيدگي به پرونده داراي مشكل بوده زيرا اين فرد به بازپرس توضيح داده بوده كه جانباز اعصاب و روان است و روزانه 20 قرص مصرف مي‌كند حتي خانواده وي نيز سوابق بستري شدن اين جانباز در بيمارستان را ارائه داده بودند بنابراين كار بازپرس و تأييد قرار صادره توسط داديار اظهار نظر برخلاف قانون بوده است.



وي با بيان اين كه رجبي ثاني دچار بيماري روحي رواني بوده است، گفت: با توجه به وضعيت اين فرد بايد بازپرس وي را جهت انجام معاينات پزشكي قانوني معرفي مي‌كرد تا وضعيت روحي‌اش مورد معاينه قرار بگيرد، ولي اين كار صورت نگرفته و علي رغم اين كه اين فرد در موقع ارتكاب جرم فاقد وضعيت روحي رواني مناسبي بوده و از مسئوليت كيفري مبرا بوده است و تعقيب ايشان برخلاف قانون بوده است.



كريمي راد افزود: در اين پرونده بازپرس بايستي احساس مسئوليت بيشتري مي‌كرده و به ادعاي متهم بر استفاده از داروهاي ويژه توجه و دستوراتي در اين خصوص به زندان صادر مي‌كرد كه اينكار صورت نگرفته است.



سخنگوي قوه قضائيه تصريح كرد: مطابق ماده 51 قانون مجازات اسلامي افرادي كه فاقد سلامت روحي رواني هستند فاقد مسئوليت كيفري هستند و در اين پرونده علي الرغم اينكه فرد دچار بيماري روحي رواني بوده بازپرس بايد ابتدا وي را به پزشكي قانوني معرفي مي‌كرد و چنانچه پزشكي قانوني تشخيص مي‌داد كه فرد مجرم در موقع ارتكاب جرم داراي وضعيت روحي رواني مناسب نبوده است كه اينكار انجام نگرفته است.



وي افزود: در اين پرونده تحقيقات نشان مي‌دهد رجبي ثاني در حالت روحي مناسبي نبوده و در موقع ارتكاب جرم فاقد مسئوليت كيفري بوده ‌است لذا تعقيبات انجام گرفته در مورد اين فرد برخلاف قانون بوده است و به همين جهت دادستان انتظامي درخواست تعليق و رسيدگي به اتهامات خلاف مقررات بازپرس و داديار را صادر كرده است و پرونده آماده ارسال به دادگاه است.



سخنگوي قوه قضائيه تصريح كرد: براساس گزارش سازمان زندانها 9 پزشك رجبي ثاني را در مدت اقامتش در زندان مورد معاينه قرار داده و تجويزاتي دادند اما يكسري بي‌مبالاتي در زمان استفاده از دارو وجود داشته است از جمله اينكه داروها را سر موقع در اختيار وي قرار نداده‌اند.



كريمي راد اظهار داشت: اين افراد در انجام وظيفه خود بي‌تدبيري كرده و به وظيفه قانوني خود عمل نكرده‌اند در نتيجه موجب شده‌اند كه وي به بيمارستان منتقل و پس از 19روز فوت كند.



كريمي راد گفت: سازمان بازرسي كل كشور موضوع ضرب و شتم اين فرد توسط زندان را منتفي دانست و گفت: ايشان از بدو ورود تحت درمان بوده و دليلي بر ضرب و شتم نبوده است.



وي در خصوص جلوگيري از بروز اينگونه تخلفات در مورد جانبازان گفت: سازمان زندانها با همكاري بنياد جانبازان تفاهم نامه‌اي را منعقد كرده‌ است تا اقدامات ويژه‌اي را درخصوص متهمين جانباز اعمال كنند.



سخنگوي قوه قضائيه خاطر نشان كرد: رجبي ثاني در تاريخ 8/7/83 توسط بازپرس شعبه 2 دادسراي عمومي و انقلاب تهران به زندان معرفي و 19/8/83 فوت كرده‌ است و در اين مدت 19 روز در بيمارستان بستري بوده است.



وي اتهام رجبي ثاني را مزاحمت و تخريب عمدي خواند و قرار صادره در مورد اين جانباز را متناسب ندانست و صدور چنين قراري را نيز خلاف قانون دانست.



وي در ادامه اين مصاحبه خود به مناسبت سالروز زلزله بم ياد و خاطره درگذشتگان و شهروندان بمي را گرامي داشت و گفت: هماهنگي و همراهي همه مجموعه و مردم در اين حادثه باعث شد كه دردها و آلام بازماندگان تا حدي تسكين پيدا كند و بم روي پاي خود بايستد.



كريمي راد گفت: اميدواريم به زودي شاهد بازسازي و شكوفايي و شادابي بم باشيم.



وي همچنين با محكوم كردن اقدام مجمع عمومي سازمان ملل در رابطه با پيشنهاد كانادا مبني بر صدور قطعنامه عليه ايران مبني بر اينكه در ايران حقوق بشر به خصوص وضعيت آزادي بيان نامطلوب است، گفت: صدور چنين آرايي از سوي مجمع عمومي سازمان ملل باعث تأسف است زيرا آنها با اقدامات خود سعي دارند مجمع عمومي سازمان ملل را به جايگاهي برساند كه اقدامات دوگانه و نگاه‌هاي متعارضي را در مجموع كاري خود داشته باشد.



وي افزود: ما شاهد هستيم كه صهيونيستها رسانه المنار را در دنيا به جايي رسانده‌اند كه كشورهاي آمريكايي و اروپايي از اين كه اين شبكه رونق تروريستي مي‌كند احساس خطر مي‌كند و پخش اخبار آن را در كشورهاي خود ممنوع كرده‌اند از طرفي ديگر جمهوري اسلامي ايران را ناقض حقوق بشر معرفي مي كنند كه به نظر مي‌ر سد اين اقدامات دوگانه نتيجه مطلوبي را متوجه آنها مي‌كند. لذا ما اين گونه برخوردها را محكوم مي‌كنيم.



وي اظهار داشت: اين تصميمات متزلزل كننده جايگاه مجمع جهاني است كه مي‌بايست امروز به نحو حركت كند كه همه مردم در جهان به اين جايگاه و مرجع متوقع باشند و بوي عدل و داد و رعايت حقوق بشر از آن برخيزد.