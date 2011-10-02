به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران، با افتتاح مخازن نفتی مذکور با ظرفیت 52 هزار مترمکعب، امکان تولید انواع سوخت دریایی از پس‌مانده‌های نفتی در کشور مهیا شده و با توجه به ایجاد چنین امکاناتی، سوخت‌رسانی به تمامی کشتی‌های کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران و شرکت ملی نفتکش ایران در منطقه با سرعت بیشتری انجام می‌گیرد.

بر اساس این گزارش، تکمیل و راه‌اندازی سایت مذکور در مدت 30 ماه و در مساحت تقریبی 22 هزار مترمربع با سرمایه حدودی 200 میلیارد ریال احداث شده است.

این شرکت قابلیت تولید انواع سوخت دریایی، امکان تعمیر انواع شناورها، فراهم نمودن قطعات و ملزومات شناورها در کشور و دیگر بنادر را دارا است.

شرکت خدمات دریایی و مهندسی کشتیرانی قشم با دارا بودن 19 فروند کشتی تانکر شامل 9 فروند بارج با ظرفیت‌های 700 تا دو هزارتن، یک فروند یدک‌کش، 6 فروند کشتی تانکر با ظرفیت 47 هزار تن و دو فروند کشتی تانکر 6500 تنی و یک فروند کشتی تانکر با ظرفیت 4800 تن ماموریت تامین سوخت شناورهای ملی را در کلیه بنادر جهان عهده‌دار است.