مسابقات بين المللي فوتبال جام خليج فارس با حضور تيمهاي صاحب نام دنيا برگزارمي شود

به گزارش خبرنگار" مهر" شركت تبليغات سبزكه درسالجاري مجري انحصاري تبليغات درليگ برترفوتبال باشگاههاي كشور را دراختياردارد، با صدوربيانيه اي آمادگي خود را جهت برگزاري مسابقات دوستانه جام خليج فارس با حضورتيمهاي منتخب و ملي اروپاي غربي وآمريكاي لاتين را اعلام كرد.

دراين بيانيه تاكيد شده است:" به لحاظ ارتباطات گسترده اي كه اين شركت با شركتهاي بزرگ توليدي وخدمات بازرگاني درسطح كشورومنطقه ازآن برخورداراست، آمادگي برگزاري مسابقات بين المللي با حضورتيمهاي بزرگ فوتبال دنيا را اعلام مي كنيم.

دربخش ديگري ازاين بيانيه آمده است:" با توجه به اثرگذاري بين المللي وپوشش وسيع تبليغي وخبري مسابقات فوتبال ودرجهت حفظ تماميت ارضي كشوروترويج حقوق اساسي ايران اسلامي درخليج هميشه فارس كه درتاروپود ايرانيان تنيده شده است، اين شركت ضمن هماهنگي با حاميان مالي علاقمند به حوزه ورزشي كشور وارائه پيشنهاد حمايت مالي جام خليج فارس موفق شده است تا تمايل اوليه شركتهاي طرف قرارداد خود را جهت برگزاري مسابقات بين المللي جام خليج فارس جلب نمايد.

اين بيانيه مي افزايد:" براساس برآوردهاي مالي انجام شده توسط اين شركت امكان تامين مالي برگزاري مسابقاتي با حضورتيمهاي مطرح دنيا نظيرآرژانتين، مكزيك، برزيل، فرانسه، ايتاليا، اسپانيا، هلند، پرتغال و... را به اتفاق فدراسيون فوتبال وحمايتهاي همه جانبه رسانه هاي گروهي وسايرارگانهاي ذيربط به ويژه وزارت امورخارجه فراهم آورد.

دربخش پاياني اين بيانيه تاكيد شده است:" درصورت حمايت فني و اجرايي فدراسيون فوتبال براي تدارك برگزاري اين جام كه فرصت مناسبي براي كسب آمادگي بيشتر تيم ملي نيزخواهد بود، نسبت به همكاري واقدام براي جلب حمايت مالي برگزاري اين جام اقدام نمايد.