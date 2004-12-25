آخرين تحولات انتخاباتي عراق (5)

خبر 24) مواضع ضد و نقيض عدنان پاچه چي



پاچه چي رهبر حزب دمكرات هاي مستقل عراق درحالي كه حزبش ليست نامزدهاي خود را براي شركت در انتخابات سراسري عراق به هيات عالي اجرايي انتخابات تقديم كرده اما باز هم از ضرورت به تعويق افتادن انتخابات سخن گفته است .

عدنان پاچه چي رهبر تجمع دمكرات هاي مستقل عراق تاكيد كرد : آمريكا در امور داخلي عراق با اصرار بر برگزاري انتخابات در موعد مقرر آن دخالت مي كند.

پاچه چي از جمله كساني است كه به اتفاق برخي گروه هاي وابسته به اقليت خواستار به تعويق افتادن زمان انتخابات سراسري عراق شده اند آنها آنچه نابساماني امنيتي در برخي مناطق سني نشين خوانده اند را دليل موجه خود براي ضرورت به تعويق افتادن انتخابات اعلام كرده اند بهانه اي كه از سوي دست اندركاران انتخاباتي و دولت موقت عراق رد شده است و اكثريت ملت عراق نيز بر ضرورت برگزاري آن در موعد مقرر تاكيد كرده اند.

خبر 25) تاكيد نماينده مرجعيت شيعه عراق بر بي طرفي آيت الله سيستاني در انتخابات اين كشور



صدرالدين القبانچي نماينده آيت الله سيستاني از مراجع بزرگ عراق درخطبه هاي نمازجمعه اين هفته شهر نجف ضمن رد هرگونه دخالت كشورهاي خارجي در عراق به نگراني برخي كشورها از برگزاري انتخابات در عراق اشاره كرد .



وي گفته است : برخي ها از انتخابات عراق نگراني و ترس دارند، چرا كه انتخابات يك واقعيت است و اگر اين روند سياسي، صوري بود، ديگر ترسي نبود؛ آيت الله سيستاني هيچ كابينه اي را مشروع نمي داند مگر آنكه از سوي مردم انتخاب شده باشد.

قبانچي تاكيد كرد: آيت الله سيستاني از هيچ فهرست انتخاباتي معيني حمايت نمي كند.

قبانچي تصريح كرد: ملاك هايي براي تشخيص كفايت و لياقت كانديداها وجود دارد مانند پاكي سياسي، دوري از تابعيت خارجي و داشتن هويت اسلامي.

وي درباره اقدامات تروريستي در عراق گفت: هدف از اقدامات تروريستي درشهرهاي نجف، كربلا و ديگر شهرهاي عراق، توقف روند اجراي انتخابات وايجاد تفرقه در كشوراست.

امام جماعت شهر نجف افزود: بازماندگان رژيم سابق، اعضاي سازمان هاي سابق اطلاعاتي و امنيتي، افراط گرايان مذهبي، وهابي ها ، القاعده و زرقاوي دست به دست هم داده اند تا اراده عراقي ها را تخريب كنند اما آنها شكست خواهند خورد.



خبر 26) حمايت چين از برگزاري انتخابات عراق درموعد مقرر



وان جياباو نخست وزير چين درپكن درديدار با هوشيار زيباري وزير امور خارجه عراق ، برگزاري انتخابات سراسري عراق در 30 ژانويه (11 بهمن ) را يك گام مهم رو به جلو خوانده است .



نخست وزير چين در ادامه گفت : ما اميدواريم عراقيها بتواند ازطريق انتخابات صحيح وشفاف حكومتي ازهمه طيف ها و گروههاي عراقي انتخاب كنند تا مسئوليت بازسازي اين كشوررا برعهده بگيرد.

به گفته وي ، چين از روند سياسي عراق براي ايجاد صلح و بازسازي اين كشورحمايت و پشتيباني مي كند .

جياباو بر ضرورت بازگرداندن استقلال عراق و احترام به حاكميت ارضي اين كشورتاكيد نمود و ابراز اميدواري كرد : كه سازمان ملل متحد بتواند نقش مهم خود را در روند سياسي اين كشور ايفا كند .

خبر 27) واكنش هيات عالي اجرايي انتخابات عراق به موضعگيري عمرو موسي درباره انتخابات اين كشور

سخنگوي هيات عالي مستقل انتخابات عراق اظهارات عمرو موسي دبير كل اتحاديه عرب را در باره انتخابات عراق مداخله جويانه توصيف كرده است .



فريد ايار تصريح كرده است كه انتخابات عراق فقط به خود عراقي ها مربوط است و دبير كل اتحاديه عرب هم حق دخالت در آن را ندارد.عمرو موسي اخيرا گفته بود انتخابات نبايد هدف نهائي عراقي ها باشد .

وي درباره پيشنهاد اياد علاوي نخست وزير موقت عراق مبني بر مرحله اي برگزار كردن انتخابات گفت : اين مساله را يكي از روزنامه ها نوشته بود ولي اين موضوع به شكل رسمي به هيات عالي اجرايي انتخابات نرسيده است. انتخابات در تمام مناطق عراق و در يك روز برگزار خواهد شد.

وي از تثبيت اوضاع امنيتي در 14 استان عراق خبر داد وتصريح كرد كه وجود برخي كانون هاي تنش مانع برگزاري انتخابات سراسري نخواهد شد.

وي از دولت موقت عراق خواست تدابير لازم را براي برقراري امنيت در مناطق متنشج عراق انجام دهد.



خبر 28) تاكيد مجلس اعلاي انقلاب اسلامي عراق بر ضرورت برگزاري انتخابات درموعد مقرر



يك عضو برجسته مجلس اعلاي انقلاب اسلامي عراق مخالفان برگزاري انتخابات را در عراق مسئول وقوع حملات تروريستي اخير در شهرهاي مقدس كربلا و نجف اعلام كرد.

شيخ همام حمودي همچنين برخي جريان هاي خارجي را به مشاركت در بحراني تر شدن اوضاع امنيتي عراق متهم كرد و تصريح كرد: تجربه دمكراسي در عراق منافع آن جريان ها را تهديد مي كند.

عضو برجسته مجلس اعلا تصريح كرده است : ما بر ضرورت برگزاري انتخابات درموعد مقرر تاكيد مي كنيم و از مسئولان دولتي مي خواهيم تمام تلاشهاي خود را باجديت دراين راستا انجام دهند.



وي تصريح كرد: حل همه مشكلات و بحران هاي عراق تنها با تشكيل يك حكومت منتخب و مسئول در مقابل ملت امكان پذير خواهد بود.



خبر 29) مخالفت هيات عالي اجرايي انتخابات عراق با مشاركت شبه نظاميان احزاب در تامين امنيت انتخابات 30 ژانويه هيات عالي اجرايي انتخابات عراق مخالفت خود را با مشاركت نيروهاي وابسته به احزاب در تامين امنيت انتخابات اعلام كرده است .

فريد ايار سخنگوي اين هيات گفت : امنيت انتخابات سراسري عراق تنها به كمك نيروهاي پليس و گارد ملي عراق تامين مي شود .

ايار افزود : مي توان از نيروهاي چند مليتي براي حمايت از هفت هزار مركز اخذ راي در صورت صلاحديد پليس و گارد ملي كمك گرفت به شرطي كه هيچ يك از اين نيروها وارد حوزه هاي اخذ راي نشوند.

وي درباره پيشنهاد مجلس اعلاي انقلاب اسلامي عراق مبني بر مشاركت يكصد هزار نيروي عضو سازمان بدر وابسته به اين مجلس در تامين امنيت مراكز اخذ راي گفت : موافقت با مشاركت شبه نظاميان در تامين امنيت انتخابات به معناي اين است كه شبه نظاميان براي موفقيت نامزدهاي خود تلاش خواهند كرد هرچند قانون شماره 91 سپاه بدر و نيروهاي پيشمرگ كرد را نيروهاي رسمي قانوني اعلام كرده است .

شايان ذكر است وزارت كشور عراق نيز پيشنهاد مجلس اعلاي انقلاب اسلامي عراق را براي مشاركت در تامين امنيت انتخابات اين كشور رد كرده بود.