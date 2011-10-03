حسن امجدی مقدم تهیه‌کننده این فیلم سینمایی دراین باره به خبرنگار مهر گفت: تا کنون بیش از 60 درصد از فیلمبرداری این فیلم سینمایی به پایان رسیده است. گروه در حال حاضر در دامنه سبلان و حومه شهر سرین در حال کار هستند. پیست اسکی آلوارس و روستای شمس‌آباد از دیگر لوکیشن‌های کار بوده‌اند.

وی ادامه داد: مراحل مقدماتی تدوین زیر نظر کارگردان در حال انجام است. امیدوارم تا 20 روز دیگر فیلمبرداری فیلم به پایان برسد. احسان پورمندان به عنوان آهنگساز این فیلم سینمایی انتخاب شده است. صداگذاری را نیز احتمالا روح‌الله جعفربگلو انجام می‌‌دهد.

گوهر خیراندیش، امید زندگانی و قاسم سید سیاح (بازیگرنوجوان)، حسین عابدینی، ذبیح افشار، یلدا قشقایی، کاظم هاشم‌زاده، ژیلا شاهی، محمدرضا خدایی، بهروز اله‌وردی و... بازیگران این فیلم سینمایی هستند. "روئیدن در باد" توسط رهبر قنبری نوشته شده و داستان پسر 14 ساله‌ای را روایت می‌کند که مجبور است امتحانات سراسریاش را در مسیر کوچ ایل از قشلاق به ییلاق بگذراند که با سختی‌ها و مشقات فراوانی مواجه است ...

عوامل این فیلم سینمایی عبارتند از مدیرفیلمبرداری: فریدون شیردل، صدابردار: روح‌الله جعفربگلو، طراح صحنه و لباس: حسن روح‌پروری، طراح گریم: احسان روناسی، آهنگساز: مهران پورمندان، دستیار اول کارگردان و برنامه ریز: عقیل تقی‌زاده، مدیرتولید: محمد عبدی‌زاده، مدیرتدارکات: وحید مرادی،عکاس: لیلا خوش‌کنار، منشی صحنه: آسیه معصومی.



"روئیدن در باد" با حمایت و مشارکت بنیاد سینمایی فارابی تهیه و تولید می‌شود.

