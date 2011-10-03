به گزارش خبرگزاری مهر، این تلسکوپ از گنبدی به بزرگی یک ورزشگاه عظیم برخوردار بوده و آینه آن طولی برابر نصف یک زمین فوتبال را دارد. اخترشناسان برای این سازه عظیم نام تلسکوپ عظیم اروپا را انتخاب کرده اند.

اخترشناسان امیدوارند شاید این تلسکوپ در نهایت بتواند تعیین کند که آیا واقعا در گوشه ای از این جهان وسیع حیاتی دیگر، یا سیاره ای شبه زمینی که بتواند منزلگاه دیگر جانداران باشد وجود دارد یا نه.

ساخت کلیدی ترین ابزار این تلسکوپ پس از تایید بودجه 3.5 میلیون پوندی توسط انجمن تجهیزات تکنولوژی و علمی انگلستان به زودی آغاز خواهد شد. تلسکوپ عظیم اروپا محدوده حساسیتی از نور مرئی تا فروسرخ دارد که این حساسیت ده ها هزار برابر حساسیت تلسکوپهای موجود در جهان است. این تلسکوپ با هدف کمک به اخترشناسان برای مشاهده وضعیت تلسکوپهای اولیه جهان که در حدود 14 میلیارد سال پیش به وجود آمده اند ساخته و تکمیل خواهد شد.

همچنین راز بزرگ ماده و انرژی تاریک از دیگر مسائلی است که این تلسکوپ توانایی آشکار ساختن آن را خواهد داشت، به این شکل می تواند به اخترشناسان در توضیح چگونگی تکامل جهان هستی کمک کند.

قطعه ای که ساخت آن به عهده دانشمندان انگلیسی قرار داده شده توسط محققان دانشگاه های دارهام و آکسفورد ساخته خواهد شد. ساخت طیف سنجی برای تحلیل نورهای دریافتی از فضا به همراه ابزاری که بتواند اعوجاج نوری را از تصاویر به دست آمده حذف کند به عهده این محققان گذاشته شده است.

تصاویر به دست آمده از تلسکوپ عظیم اروپا یا EELT در حدود 15 برابر دقیق تر از تصاویری خواهد بود که توسط تلسکوپ هابل به ثبت می رسند. به گفته "ایزابل هوک" دانشمند ارشد پروژه EELT پذیرش بودجه مورد نیاز برای ساخت این ابزار به آن معنی است که اخترشناسان انگلیسی می توانند به تازه ترین دستاوردهای علمی این تلسکوپ بزرگ دسترسی داشته باشند.

مهندسان پس از تایید نهایی طرح تلسکوپ توسط 15 مشترک رصدخانه جنوبی اروپا در ماه دسامبر برای ساخت EELT باید خود را به ارتفاع سه هزار متری دشت "سرو آرمازونز" برسانند. انتظار می رود این تلسکوپ در سال 2020 قابل بهره برداری باشد.

بر اساس گزارش تلگراف، دلیل انتخاب این بخش از شیلی برای ساخت تلسکوپ EELT خشکی و پاکی هوای بیش از اندازه این دشت است، شرایطی که برای انجام رصدهای ویژه بسیار مناسب است.