كارگردان "هري پاتر و جام آتش" هم در فهرست مغضوبين قرار گرفت

به گزارش خبرگزاري" مهر" از سايتهاي اينترنتي اعلام اين خبر كه "الفونسو كوارون" كارگردان فيلم "هري پاترو زنداني ازكابان" فيلم "هري پاتر و جام آتش" را جلوي دوربين نمي برد ، موجبات حيرت همگان را فراهم كرد اما اين روزها دلايل اين امر آشكارتر از گذشته به چشم مي خورد.

شنيده ها حاكي از اين است كه اين فيلمساز مكزيكي "جورج بوش "، رئيس جمهور آمريكا را به كاراكتر خبيث "لرد ولديمورت " تشبيه كرده است.

با توجه به بدگماني كه در حال حاضر در ايالات متحده آمريكا وجود دارد اينگونه به نظر مي رسد كه اظهار نظرهاي اين كارگردان برايش دردسر درست كرده است.

كارگردان فيلم "هري پاتر و زنداني ازكابان" درگفتگو با هفته نامه " نيوزويك"عنوان كرد:""صدام " و" بوش "هردو شبيه " ولديمورت" هستند.

هر دو منافع خودخواهانه دارند و عاشق قدرت هستند.علاوه براين به محيط زيست اهميتي نمي دهند ومي خواهند مردم را تحت كنترل بگيرند."

مقايسه هاي سياسي " كوارون" تنها به اين اظهارات منتهي نشد و درادامه صحبتهايش درمورد شخصيت "توني بلر" گفت:""توني بلر " نيز يك سياستمدارافراطي است.او همه چيز راناديده مي انگارد وهمه چيزبايد در جهت اهداف شخصي اش پيش رود."

فيلمبرداري فيلم"هري پاتروزنداني ازكابان" د رنخستين ماه هاي سال براساس سومين داستان "جي كي رولينگ"، نويسنده انگليسي آغازشد و اين اثر درفصل تابستان 2004 به نمايش عمومي در مي آيد.