  1. دانشگاه و فناوری
  2. فناوری های نوین
۱۱ مهر ۱۳۹۰، ۸:۴۹

اختصاصی مهر/

تولید کیت تشخیص 4 بیماری/ تشخیص یک بیماری در شهرهای شمالی کشور

تولید کیت تشخیص 4 بیماری/ تشخیص یک بیماری در شهرهای شمالی کشور

سرپرست پژوهشکده انیستیتو پاستور شمال کشور از تولید کیت تشخیص 4 نوع بیماری خبر داد و گفت: از جمله این کیت ها کیت تشخیص بیماری لیپتوسپیروز است که در شهرهای شمالی کشور شیوع دارد.

محسن آسوری در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه پژوهشکده انیستیتو پاستور شمال کشور نیازهای تحقیقاتی 5 استان شمالی کشور را پوشش می دهد، افزود: پژوهشکده انیستیتو پاستور شمال کشور که در آمل مستقر است در راستای اهداف انیستیتو پاستور فعالیت می کند و نیازهای تحقیقاتی 5 استان اردبیل، گیلان، مازندران، سمنان و گلستان را تحت پوشش قرار می دهد.

سرپرست پژوهشکده انیستیتو پاستور شمال کشور، تشخیص بیماریهای "هاری"، "سیاه سرفه" و "دیفتری" را از زمینه های تحقیقاتی این پژوهشکده نام برد و اظهار داشت: علاوه بر این موفق به تولید کیت تشخیص بیماری "لیپتوسپیروز" شدیم.
 
وی در این باره توضیح داد: بیماری لیپتوسیروز نوعی بیماری انگلی و مشترک میان حیوان و انسان است که در استانهای شمالی کشور به ویژه در استانهای گیلان، مازندران و گلستان بیش از بقیه مناطق شیوع دارد.
 
آسوری با تاکید بر اینکه این بیماری از حیوان به انسان منتقل می شود، ادامه داد: تولید این کیت می تواند پزشکان را در تشخیص این بیماری و درمان آن یاری کند.
کد مطلب 1422405

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها