تولید کیت تشخیص 4 بیماری/ تشخیص یک بیماری در شهرهای شمالی کشور

محسن آسوری در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه پژوهشکده انیستیتو پاستور شمال کشور نیازهای تحقیقاتی 5 استان شمالی کشور را پوشش می دهد، افزود: پژوهشکده انیستیتو پاستور شمال کشور که در آمل مستقر است در راستای اهداف انیستیتو پاستور فعالیت می کند و نیازهای تحقیقاتی 5 استان اردبیل، گیلان، مازندران، سمنان و گلستان را تحت پوشش قرار می دهد.

سرپرست پژوهشکده انیستیتو پاستور شمال کشور، تشخیص بیماریهای "هاری"، "سیاه سرفه" و "دیفتری" را از زمینه های تحقیقاتی این پژوهشکده نام برد و اظهار داشت: علاوه بر این موفق به تولید کیت تشخیص بیماری "لیپتوسپیروز" شدیم.



وی در این باره توضیح داد: بیماری لیپتوسیروز نوعی بیماری انگلی و مشترک میان حیوان و انسان است که در استانهای شمالی کشور به ویژه در استانهای گیلان، مازندران و گلستان بیش از بقیه مناطق شیوع دارد.



آسوری با تاکید بر اینکه این بیماری از حیوان به انسان منتقل می شود، ادامه داد: تولید این کیت می تواند پزشکان را در تشخیص این بیماری و درمان آن یاری کند.