به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمد حسین موسی پور قبل از ظهر یکشنبه در مراسم تودیع و معارفه شهرداران قدیم و جدید قم که با حضور سردار رویانیان، رئیس ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت کشور در سالن همایش های دانشگاه علوم پزشکی قم برگزار شد، به ذکر خاطره ای پرداخت و گفت: زمانی که در وزارت کشور مشغول به کار بودم با یکی از استانداران قبلی قم دیداری داشتیم.



توصیه آیت الله بهجت به عمران قم



وی افزود: آن شخص نیز به نقل خاطره ای پرداخت و گفت که خدمت آیت الله بهجت رسیدیم و گزارشی از کارهای انجام شده دادیم و در آخر از ایشان خواستیم تا توصیه ای داشته باشند و ایشان سه بار گفتند، علیکم بالعمران، علیکم بالعمران، عیلکم بالعمران.



موسی پور تصریح کرد: در آن دیدار توصیه این مرد الهی و نیازی که این عالم بزرگ برای قم احساس کرده بود توجه به عمران و آبادانی قم بود و خود بنده نیز به همین دلیل مسئولیت استانداری این استان را پذیرفتم تا در این راه کار کنم.



وی با اشاره به این که قم ام القری جهان تشیع و خاستگاه انقلاب است، یادآور شد: وضعیت ظاهری، زیرساخت ها و امکانات قم باید متناسب با شان و جایگاه این شهر باشد در صورتی که این طور نیست.



استاندار قم تصریح کرد: طی دو سال اخیر شاهد عمران و آبادانی خوبی در قم بودیم و امروز همه شاخص های قم، شاخص های مناسبی است و این در سایه حمایت مراجع و علما و همکاری مسئولین ایجاد شده که قم در این مسیر با سرعت در حال حرکت است.



عمران و آبادانی یک ماموریت الهی است



وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به آیاتی از قرآن اظهار داشت: خداوند در قرآن می فرماید شما را از خاک آفریدیم و به آبادانی آن گماردیم و خداوند ماموریت داده تا زمین را آباد کنیم و عمران و آبادانی در حقیقت یک مأموریت الهی است و خدمت در قم خود جایگاه ویژه ای دارد.