طلاب و روحانیت رسالت خطیری برای رفع شبهات اعتقادی جامعه دارند

به گزارش خبرنگار مهر، سال تحصیلی حوزه علمیه ورامین عصر یکشنبه با حضور شخصیتهای مذهبی شهرستان و طلبه های حوزه امام صادق(ع) آغاز شد.

آیت الله سید مرتضی محمودی گلپایگانی امام جمعه ورامین و تولیت حوزه علمیه امام صادق(ع) در این مراسم، طی سخنانی ضمن برشمردن اهمیت یادگیری معارف اسلامی، گفت: شاگردی مکتب امام صادق(ع) توسط شما افتخاری است که باید قدر آن را بدانید.

وی تصریح کرد: امروز دنیای کفر و شرک و نفاق در حال تهاجم به دین و اعتقادات ما هستند، شما سربازان امام صادق(ع) باید با برطرف کردن شبهات اعتقادی، از نفوذ فرهنگ منحط غرب در میان مسلمانان و شیعیان جلوگیری به عمل آورید و امروز رسالت خطیری برعهده دارید.

در ادامه این مراسم، حجت الاسلام سید مهدی محمودی مدیر حوزه علمیه امام صادق(ع) ورامین نیز طی سخنانی آغاز سال تحصیلی را به طلبه ها تبریک گفت.

حوزه علمیه امام صادق(ع) در سال ۱۳۵۶تاسیس شده و هم اکنون دارای ۷۵طلبه است و همواره طلبه های این حوزه رتبه های برتر علمی در کشور کسب کرده اند که از جمله آنها، رتبه چهارم کشوری سال ۸۳در سطح تحصیلی یک است.