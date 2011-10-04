نظرات کارگران آماده ارائه شد/ فصل جدید اصلاح قانون کار

ابوالفضل فتح الهی در گفتگو با مهر از جمع بندی نظرات کارگران در زمینه چگونگی اصلاح موادی از قانون کار خبر داد و گفت: برای این منظور تیم های کارشناسی متشکل از دانشگاهیان و نمایندگان کارگری تشکیل داده ایم.

نایب رئیس کانون عالی انجمن های صنفی کارگری کشور، اظهار داشت: برای دستیابی به یک اجماع کامل از اصلاح قانون کار کانون عالی اقدام به تشکیل کارگروه هایی برای بررسی فصل به فصل قانون کار کرد.

فتح الهی خاطر نشان کرد: در این قالب توانستیم با کمک کارشناسان و دانشگاهیان بخش های مختلف قانون کار فعلی را به بحث و بررسی بگذاریم.

این مقام مسئول کارگری با اشاره به اینکه هم اکنون آماده ارائه نکته نظرات کارگران در مورد کیفیت اصلاح قانون کار هستیم، گفت: می توانیم نظراتمان را به صورت مکتوب با شورای عالی کار ارائه کنیم.

وی بیان داشت: حال ما به دنبال مطرح کردن و ایجاد شرایط بحث های کارشناسی در شورای عالی کار بر سر مسائل مربوط به اصلاح قانون کار هستیم اما راه های دیگری نیز برای پیگیری این موضوع وجود دارد.

فتح الهی گفت: طرح مذاکره با نمایندگان مجلس برای تنظیم لایحه اصلاح قانون کار و همچنین پیگیری آن از طریق مرکز پژوهش های مجلس؛ اقدامات بعدی است که می توانیم از اینگونه ظرفیت ها برای پیشبرد موضوع اصلاح قانون کار استفاده کنیم.