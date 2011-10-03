به گزارش خبرنگار مهر، کتاب بهشت هشتم مجموعه‌ای از آثار برتر جشنواره ادبیات کودک و نوجوان رضوی است که هر سال آثار برتر در این کتاب به چاپ می‌رسد و از آن در آئین برگزاری جشنواره رونمایی می‎شود.

بر همین اساس جلد پنج کتاب بهشت نیز مجموعه‌ای از آثار برتر پنجمین جشنواره ادبیات و کودک و نوجوان رضوی است که سال گذشته برگزار شد و امسال این آثار به صورت مدون چاپ شده و بصورت نمادین از آن رونمایی شد.

این کتاب همزمان ششمین جشنواره سراسری ادبیات کودک و نوجوان رضوی عصر یکشنبه با حضور برگزیدگان جشنواره و جمعی از مسئولان استان چهارمحال و بختیاری در مجتمع فرهنگی هنری غدیر شهرکرد رونمایی شد.

