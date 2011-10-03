مصطفی آقایی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: بیماری های گیاهی مختلفی وجود دارد و برای کاهش ضررها و آسیبهای ناشی از این بیماری ها باید روشهای جدید و بروز مورد استفاده قرار گیرد.

وی ادامه داد: معرفی ارقام جدید و باکیفیت کمک می کند تا بتوانیم مقاومت بیشتری در مقابل بیماری های گیاهی ایجاد کنیم و از این طریق، میزان ضررهای موجود و ضررهای احتمالی را کاهش دهیم.

رئیس موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر گفت: یکی از مهمترین وظایف این موسسه، معرفی ارقام جدید و باکیفیت است و محققان موسسه، در تحقیقات خود به این امر توجه می کنند.

آقایی یادآور شد: ممکن است به موازات وجود بیماری های گیاهی کنونی، بیماری های جدید گیاهی نیز به وجود آید که این امر، ضرورت معرفی ارقام جدید و باکیفیت را بیش از پیش آشکار می کند.

وی افزود: تولید ارقام باکیفیت یکی از مهمترین اهداف است که همچنان دنبال می شود و این امر، یک بخش مهم از اهداف موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر را تشکیل می دهد.

این مسئول اضافه کرد: معرفی ارقام جدید در خصوص غلات از اهمیت ویژه ای برخوردار است و این امر باید مد نظر قرار گیرد.