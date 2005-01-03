هاشمي خارج از معيارهاي اصولگرايان نيست/ با كانديداهاي اصولگرا ملاقات خواهيم كرد/ كارامدي با تيم و برنامه تكراري محقق نمي شود

عيوضي دبير كل جنبش اعتدال اسلامي در گفتگو با خبرنگار سياسي "مهر" گفت : پيرامون انتخابات آينده رياست جمهوري در حال انجام رايزني هستيم تا در مجموعه خود به اجماع برسيم و بتوانيم تحليل جامعي از موقعيت كنوني انقلاب و مشكلات كشور و مطالبات مردم عرضه كنيم.

وي افزود : تلاش داريم با كانديداهاي مطرح در جريان اصولگرا ملاقات كنيم و نقطه نظرات خود را با آنان مطرح كنيم و در اين راستا با كانديداهايي كه شوراي هماهنگي نيروهاي انقلاب اسلامي در حال رايزني با آنها هستند ملاقات هايي را انجام خواهيم داد.

عيوضي تصريح كرد : اولين ملاقاتي كه ما برگزار كرديم جلسه اي با آقاي هاشمي رفسنجاني بود كه طي چند روز گذشته برگزار شد و در آن ديدار خواسته هاي دانشجويان را به عنوان بخشي از فعالين اجتماعي و سياسي جامعه در مورد كاستي ها و نارسايي هاي مشهود جامعه مطرح كرديم.

دبير كل جنبش اعتدال اسلامي گفت : از آنجايي كه به نظر مي رسد مشكل اساسي ناكارآمدي است، بدون هيچ ترديدي آقاي هاشمي از افراد كارآمد در اين كشور است اما با تيم و برنامه اي تكراري كارآمدي محقق نخواهد شد.

وي افزود : اگر آقاي هاشمي بخواهد به صورت جدي در انتخابات شركت كند و جريان مذهبي انقلاب و اصولگرايان از كانديداهاي خود حمايت كنند واقعا افكار عمومي جريان مذهبي و اصولگراي انقلاب كه راي يكساني در شوراها ومجلس داشته دچار نوعي دشواري در گزينش خواهد شد و انقلاب در موقعيتي نيست كه در درون دچار شكاف شود.

عيوضي تاكيد كرد : با در نظر گرفتن تمام معيارهاي اصولگرايي، بايد اذعان كرد كه آقاي هاشمي خارج از معيار اصولگرايان نيست و ممكن است در عرصه هاي فرهنگي يا در مورد بعضي از وزرا انتقاداتي وجود داشته باشد اما اين انتقادات نبايد تبديل به قاعده اي شود كه به نفي هاشمي از جريان اصولگرايي منتج شود.

دبير كل جنبش اعتدال اسلامي با بيان اين مطلب كه شوراي هماهنگي نيروهاي انقلاب اسلامي براي اين كه اسم و معنا با هم يكسان شود بايد شعاع نيروهاي تحت پوشش خود را از اين چيزي كه هست خيلي وسيع تر كند، گفت : بخشي از مهمترين نيروهاي انقلاب در همه عرصه ها در غالب شوراي هماهنگي است اما اين تمام نيروها نيستند و دغدغه ما اين است كه نيروهاي انقلاب در مقطعي با هم صحبت كنند و هيچ دليلي ندارد كه صحبت ها با آقاي هاشمي به صورت غير متمركز باشد واز آنجايي كه نيروهاي اجتماعي حامي هاشمي نيروهاي قابل توجهي هستند و يك جريان اصولگرا بايد براي حضور اين ها براي انتخابات رياست جمهوري آينده فضا را آماده كند.