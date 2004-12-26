مقاوم سازي ساختمانهاي تهران پس از زلزله بم ؛ همچنان اندر خم يك كوچه

به گزارش خبرنگار اجتماعي خبرگزاري"مهر"، موضوع ساخت و ساز و نظارت بر نحوه احداث واحدهاي مسكوني يكي از مشكلاتي است كه هم اكنون مديريت شهري از آن رنج مي برد. زيرا بر اساس قانون شهرداري فقط پروانه ساخت صادر مي كند، اما نظارت بر ساخت و احداث ملك بر عهده مجموعه وزارت مسكن و شهرسازي و سازمان نظام مهندسي است.

به دنبال حادثه زلزله بم، اين موضوع در خصوص ساختمانهاي فرسوده تهران شدت گرفت كه چگونه مي توان نسبت به مقاوم سازي آنها اقدام كرد و از سوي ديگر براي واحدهاي در حال احداث اين نظارت چگونه اعمال خواهد شد.

مخبر كميسيون شهرسازي شوراي اسلامي شهر تهران تاكيد كرد: در خصوص وضع كيفي ساختمانها و قوانين مربوط به مقاوم سازي، مسئولان و متوليان امر بايد پاسخگو باشند.

دكتر خسرو دانشجو در ارتباط با مقاوم سازي ساختمانهاي فرسوده تهران بعد از گذشت يكسال از حادثه بم ، گفت: هنوز شوراي شهر برنامه اي در اين ارتباط از وزارت مسكن يا سازمان نظام مهندسي به عنوان متوليان امر ساخت وساز، دريافت نكرده است.

وي افزود: تا زماني كه مصالح استاندارد به وفور در ساختمان سازي استفاده نشود و نيروي كار ماهر دسته بندي نشود و قوانين مربوط به ساخت وساز اجرايي نگردد، نمي توان انتظار داشت وضعيت ساخت وساز در كشور ارتقاء يابد.

دانشجو ادامه داد: كيفيت بر مصالح ساختماني بخشي مربوط به وزارت مسكن و بخش ديگر توسط موسسه استاندارد نظارت صورت مي گيرد و تازماني كه اين مديريت چندپاره وجود داشته باشد، چگونه مي توان ساماندهي اين حوزه را داشت.

عضو شوراي شهر تهران با تاكيد بر وجود يك مديريت واحد شهري براي ارتقاء خدمات شهري به شهروندان، تصريح كرد: در صورتي كه اين مديريت ايجاد شود مي توان انتظار پاسخگويي را از مدير واحد شهري داشت.

وي با اذعان به اين مطلب كه چاره اي نداريم جز اينكه مديريت روز و اعمال قوانين را براي پيشبرد امور بپذيريم، افزود: در حال حاضر شوراي شهر به شدت پيگير اين موضوع است تا بتوانيم آن را اجرايي كنيم.

مخبر كميسيون شهرسازي شوراي شهر تهران در خصوص اينكه نظارت بر عملكرد وزارت مسكن و سازمان نظام مهندسي از سوي شوراي شهر يا شهرداري وجود دارد يا خير، پاسخ داد: با توجه به عدم اجراي ماده 136 قانون برنامه سوم توسعه در خصوص واگذاري 24 وظيفه دولت به شهرداري ها، وزارت مسكن و نظام مهندسي قانونا خود را ملزم به پاسخگويي نمي دانند.