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۱۰ مهر ۱۳۹۰، ۱۹:۲۵

در حاشیه اجلاس فلسطین/

روسای مجالس اندونزی، سوریه و قطر با احمدی نژاد دیدار کردند

روسای مجالس اندونزی، سوریه و قطر با احمدی نژاد دیدار کردند

رئیس جمهور در حاشیه پنجمین کنفرانس بین المللی حمایت از انتفاضه فلسطین با روسای مجالس برخی کشورهای اسلامی دیدار کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، رئیس جمهور عصر امروز در حاشیه دومین روز از پنجمین کنفرانس بین المللی حمایت از انتفاضه فلسطین با تعدادی از اعضای هیئت های شرکت کننده در این اجلاس دیدار کرد.

رئیس جمهور دیدارهایی با مرزوق علی رئیس مجلس اندونزی ، برهان حمیدو رئیس مجلس کومور، محمود الابرش رئیس مجلس سوریه، ابراهیمی رئیس پارلمان افغانستان، ابراهیم قاهر رئیس مجلس سودان و تعداد دیگری از هیئت ها دیدار کرد.
 
همچنین احمدی نژاد با روسای مجالس پاکستان، زنگبار، مالاوی، زیمبابو، پاراگوئه و قطر دیدار کرد.
 
گفتنی است رئیس جمهور امشب در نهاد ریاست جمهوری با رمضان عبدالله دبیر جنبش جهادی اسلامی فلسطین و خالد مشعل رئیس مرکز سیاسی حماس دیدار می کند.
کد مطلب 1422551

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