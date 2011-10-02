تشکیل شورای مخالفان با حمایت غرب و ترکیه/ حملات خرابکاران به مراکز امنیتی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری سوریه(سانا)، "مروان فارس" عضو حزب سوری قومی اجتماعی لبنان گفت : سوریه در برابر همه تلاشهای فتنه افکنانه مقاوم است و از توطئه های بین المللی سربلند بیرون می آید.

"قبلان قبلان" عضو جنبش امل لبنان هم خاطر نشان کرد : کشورهای غربی پس از پیروزی مقاومت در سال 2006 علیه اسرائیل تلاش می کنند که از مقاومت و کشورهای عربی و در راس آنها سوریه انتقام بگیرند.

"حسین الحاج حسن" وزیر کشاورزی لبنان هم گفت : برخی رسانه های عربی آرمان فلسطین را فراموش کرده اند و به تلاشهای فتنه افکنانه در جهان عرب دامن می زنند و دخالتهای خارجی در سوریه هم ره به جایی نمی برد.

"کریم بقرادونی" از وزیران سابق لبنان هم اظهار داشت : لبنان در مقابله با دخالت خارجی در کنار سوریه است و ثبات لبنان مساوی ثبات سوریه است و مجازاتهای اعمال شده علیه سوریه خللی در عزم سوری ها ایجاد نمی کند.

خبر دیگر از سوریه اینکه اجساد سیزده نفر از قربانیان حملات گروههای مسلح در میان حزن و اندوه خانواده هایشان در شهرهای آنها تشیع شد.

با پایان عملیات ارتش سوریه علیه گروههای مسلح، اوضاع شهر "الرستن" در استان حمص به حالت عادی خود بازگشته است.



خبر دیگر اینکه در حمله گروههای مسلح در "کفرنبوده" در منطقه "الغاب" هشت نفر کشته و هشت نفر دیگر زخمی شدند.



یک منبع مسئول در منطقه الغاب در این باره گفت : نیروهای امنیتی در حال انجام ماموریت خود بودند که به ناگاه با حمله مهاجمان مسلح که از سوی تک تیراندازان پشت بامهای مجاور حمایت می شدند روبرو شدند.

همچنین گروههای مسلح یک قطار باری را در منطقه "اوبین" در استان ادلب مورد حمله قرار دادند که لکوموتیو ران و کمکش زخمی شدند.

منابع نظامی در روستای "بسامس" در منطقه "جبل الزاویه" هم اعلام کردند که گروههای مسلح یک نفر را ربوده و به شکنجه وی پرداختند که منجر به کشته شدن این فرد شد.

در شهر "درعا" نیز یک خرابکار بر اثر انفجار بمبی که قصد کارگذاشتن آن را داشت کشته شد.

از سوی دیگر مخالفان نظام سوریه در استانبول با حمایتهای غربی ها و ترکیه، شورای ملی مخالفان سوری را تشکیل دادند.