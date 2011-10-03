به گزارش خبرنگار مهر، در حال حاضر مصرف سوخت و انرژی در پالایشگاههای نفت کشور حدود هفت درصد به ازای خوراک نفت خام تحویلی است و از این رو به طور متوسط سالانه در این واحدها 35.6 میلیون بشکه معادل نفت خام انرژی اتلاف می شود.

بر این اساس به منظور کاهش و بهینه سازی مصرف انرژی در پالایشگاههای نفت کشور، طراحی و صدور کد ملی انرژی در دستور کار مجموعه وزارت نفت قرار گرفته است.

پیگیری های خبرنگار مهر از وزارت نفت نشان می دهد در حال حاضر مراحل مطالعاتی و کارشناسی تدوین استاندارد ملی مصرف سوخت در پالایشگاههای نفت به پایان رسیده و گواهینامه جدید مصرف انرژی برای اجرا به تمامی واحدهای جدید پالایشگاهی ابلاغ شده است.

مطابق با این کد ملی تمامی پالایشگاههای جدید و موجود نفتی باید مصرف سوخت و انرژی خود را با استانداردهای تعیین شده تطبیق بدهند.

پیش بینی می شود اگر این استانداردها در پالایشگاههای موجود نفتی کشور به طور کامل اجرایی شود مصرف انرژی در این واحدها حدود 50 درصد کاهش یابد.

از سوی دیگر تمامی پالایشگاههای جدید تاسیس هم باید مصرف سوخت و انرژی خود را مطابق با این استانداردها مطابقت بدهند به عبارت دیگر در شرایط فعلی صدور مجوز ساخت پالایشگاههای جدید نفت در گروی رعایت این الزامات جدید بهینه سازی مصرف انرژی است.

در حال حاضر نسبت مصرف سوخت و انرژی پالایشگاههای نفت در مقایسه با خوراک تحویلی حدود هفت درصد است که باید با اجرای استانداردهای جدید ملی این نسبت مصرف سوخت و انرژی به 3.5 درصد کاهش یابد.

وجود هفت پالایشگاه نفت با عمر بالای 30 سال در کشور موجب شده ایران عنوان یکی از کهن سال ترین صنایع پالایش نفت جهان را یدک بکشد.

بر این اساس هم اکنون پالایشگاه نفت آبادان با ظرفیت 390 هزار بشکه از حدود 100 سال، پالایشگاه اصفهان با ظرفیت 370 هزار بشکه 32 سال، پالایشگاه تبریز با ظرفیت 110 هزار بشکه 33 سال، پالایشگاه تهران با ظرفیت 250 هزار بشکه 40 سال، پالایشگاه شیراز با ظرفیت 54 هزار بشکه 38 سال، پالایشگاه کرمانشاه با ظرفیت 22 هزار بشکه 40 سال، پالایشگاه لاوان با ظرفیت 45 هزار بشکه 50 سال و پالایشگاه بندر عباس با ظرفیت 320 هزار بشکه کمتر از 30 سال سابقه فعالیت دارند.

در حال حاضر ظرفیت پالایش نفت ایران در هفت پالایشگاه موجود نفتی یک میلیون و 750 هزار بشکه در روز است که پیش بینی می شود تا پایان برنامه پنجم توسعه این ظرفیت به 2.2 میلیون بشکه در روز افزایش یابد.