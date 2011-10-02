به گزارش خبرنگار مهر،علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی امروز یکشنبه در اختتامیه پنجمین کنفرانس بین المللی حمایت از انتفاضه فلسطین با بیان اینکه همه انقلاب های منطقه مدیون انقلاب فلسطین هستند گفت: انقلاب مردم مصر، یمن ، تونس، لیبی همه و همه مدیون انقلاب مردم فلسطین هستند.

لاریجانی با بیان اینکه در شرایط بیداری اسلامی ملت فلسطین همه انتظاراتی از پیشروان این انقلاب ها دارند اظهار داشت: پشتیبانی جدی از انقلاب فلسطین خواسته ملت فلسطین از پیشروان انقلابی کشورهای اسلامی است.

رئیس مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه کشورهای انقلاب دل در گرو مردم فلسطین دارند افزود: باید از این پشتوانه مردمی استفاده کرد و یک گام به جلو برای پیروزی ملت فلسطین برداشت.

وی با تاکید بر اینکه حرفهای دیروز مناسب امروز نیست اظهار داشت: طرحی که در سازمان ملل مطرح است پاسخگوی شرایط امروز فلسطین نیست زیرا با پیروزی ملت های مسلمان و در انزوا قرار گرفتن فلسطین نباید طرحهای ارتجاعی مطرح شود.

لاریجانی با بیان اینکه در این کنفرانس جریان های مختلف مبارز فلسطینی حضور دارند و روسای مجالس کشورهای پیشرو در حمایت از فلسطین در این کنفرانس سخنرانی کردند افزود: پیام این کنفرانس تهران به فلسطین این است که با توجه به پشتیبانی انقلاب های منطقه یک گام به جلو بردارند نه اینکه طرح های ارتجاعی ارائه داده و عقب نشینی کنند.

وی افزود: این طرح ها به جای نجات ملت فلسطین به نجات رژیم صهیونیستی می انجامد.

لاریجانی در پایان تاکید کرد: پیام پنجمین کنفرانس بین المللی حمایت از انتفاضه فلسطین برداشتن گام های مستحکمتر از برای حمایت از مقاومت است زیرا تنها راه پیروزی فلسطین مقاومت است نه لابی های بی اثر.