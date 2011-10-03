به گزارش خبرنگار مهر، خشکسالی های پی در پی استان یزد حتی درختان پسته که جزو درختان کم آبخواه هستند را نیز دچار مشکل کرده و آفات را به جان درختان پسته انداخته است.

گرچه از سوی مسئولان، کاهش میزان برداشت پسته در استان یزد 20 درصد اعلام شده است اما برخی کشاورزان در مناطق مهریز و روستاهای بهادران، این میزان کاهش را تا 50 درصد نیز اعلام کرده اند.

کم آبی به طور مستقیم عامل خسارت دیدن درختان پسته نیست اما در پشت پرده خسارات، دستان پدیده شوم خشکسالی قدرت نمایی می کند زیرا گرمای زیاد از یک سو و رشد آفات در اثر خشکی از سوی دیگر سبب شده درختان پسته دچار خسارت شوند به نحوی تنها در یک مزرعه در شهرستان اردکان، طی یک سال هزار درخت پسته از بین رفت.

گرچه پسته از محصولاتی است که به ویژه در طول سالهای اخیر سود سرشاری را نصیب کشاورزان و البته دلالان این عرصه کرده است اما خسارات این محصول نیز عمده و میلیاردی است به نحوی که کشاورز اردکانی که هزار درخت پسته او خشک شدند، خسارت میلیاردی دیده است.



52 سال است که به پرورش درخت پسته مشغولم و قبل از خشکسالی هر سال 10 تا 12 تن پسته از دو هزار اصله درخت خود برداشت می کردم اما این رقم اکنون به چهار تا پنج تن رسیده است کشاورز نمونه اردکانی

حاج خالق دهستانی، کشاورز نمونه اردکانی در این این زمینه اظهار داشت: بیش از 52 سال است که به کار کشاورزی و پرورش درخت پسته و انار در اردکان مشغول هستم و پیش از خشکسالی کم‌ سابقه اخیر هر سال 10 تا 12 تن پسته از دو هزار راس درخت خود در این مزرعه برداشت می ‌کردم.

وی با ابراز نگرانی شدید از شرایط به وجود آمده افزود: امسال بین چهار تا پنج تن محصول پسته و دو تن محصول انار خود را از دست داده‌ ام و بقیه محصول نیز به علت کم‌ آبی و گرمای بیش از حد هوا و بروز آفات گیاهی کیفیت مطلوبی ندارد و برداشت آن برایم مقرون به صرفه نیست.

این کشاورز نمونه از مسئولان خواست با احیای یک رشته قنات در مزرعه پاگنده اردکان و آبرسانی به موقع مانع از مرگ مزرعه، باغ و تلف شدن محصولات آن شوند.

گرمای زیاد هوا و خشکسالی اخیر باعث شده تا کشاورزان برای برداشت پسته هایی که در اثر گرما و کم آبی خسارت دیده اند عجله کنند و این خسارت را به حداقل برسانند.

عدم تعادل بازار و ورود دلالان؛ آفت دیگر پسته یزد

اما مشکل پسته یزد تنها به خشکسالی و وجود آفات ختم نمی شود و نامتعادل بودن بازار فروش پسته و ورود دلالان به این عرصه سبب شده کشاورزان در برخی نقاط استان متضرر شوند.

هر سال با آغاز برداشت محصول پسته که معمولا از نیمه های شهریورماه آغاز می شود و تا اواخر مهرماه ادامه می یابد، دلالان و واسطه ها نیز به بازار این محصول ورود پیدا می کنند و هر سال بازار را نامتعادلتر از سال قبل می کنند.

از نظر میزان تولید استان یزد پس از کرمان در رتبه دوم قرار دارد و این محصول اگر از کیفیت خوبی برخوردار باشد از بازار صادرات خوبی بهره مند خواهد شد.

بازار پسته در کشورهای اروپایی و آسیای شرقی رونق گرفته است

با وجود این واسطه ها، صادرات پسته در یزد همواره موفق بوده و این محصول در کشورهای آسیای شرقی نظیر ژاپن و کشورهای اروپایی بازار خوبی دارد و تقاضا برای خرید پسته یزد در این بازارها افزایش یافته است.

ارقام پسته یزد نیز از ارقام پرتقاضاست و کله قوچی، اکبری، بادامی، فندقی و احمد آقایی عمده ارقام کشت شده در باغات این استان است.

مدیریت امور باغبانی جهاد کشاورزی استان یزد در مورد محصول امسال پسته استان در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به خشکسالی شدید اظهار داشت: میزان تولید محصول پسته در سال جاری نسبت به سال قبل 20 درصد کاهش داشته است.

محمدرضا ابراهیمی افزود: با توجه به اینکه استان یزد دومین تولیدکننده پسته در ایران است و بخش زیادی از مزارع به کشت پسته اختصاص دارد به دلیل کمبود بارندگی، خشکسالی و برداشت منفی از منابع آبی توسط کشاورزان تولید پسته با کاهش روبرو بوده است.



42 هزار هکتار از باغهای استان یزد زیر کشت پسته است که 34 هزار و 320 هکتار از این میزان مثمر است مدیر امور باغبانی جهاد کشاورزی استان یزد

وی عنوان کرد: در حال حاضر 42 هزار هکتار از باغهای استان یزد زیر کشت این محصول است که 34 هزار و 320 هکتار از آن باغ مثمر و بارور و بقیه غیر بار ور و در حد نهال هستند که میانگین برداشت از هر هکتار حدود هزار و 166 کیلوگرم بوده است.

ابراهیمی با اشاره به مهمترین آفت این محصول که خشکسالی و شیوع آفتهاست، بیان داشت: بر اساس برآوردهای جهاد کشاورزی به نظر می رسد امسال محصول پسته با کاهش 20 درصدی مواجه بوده است.

وی کمبود کود و بالا بودن هزینه های کشاورزی را از مشکلات پسته کاران استان یزد اعلام کرد و افزود: مجموعه عوامل خشکسالی و آفت و کمبود نهاده های کشاورزی میزان برداشت پسته را کاهش می دهد و این امر خسارات جبران ناپذیری را به کشاورزان استان وارد می کند.

ابراهیمی یادآور شد: این محصول در بیشتر شهرستانهای استان یزد تولید می شود اما بیشترین تولید در شهرستانهای مهریز، تفت و اردکان صورت می گیرد.

وی در مورد اقدامات ترویجی برای توسعه کشت پسته در استان نیز اظهار داشت: برگزاری کلاسهای آموزشی، تهیه بروشورهای آموزشی، بازدیدهای کارشناسان از باغات، آموزش استفاده صحیح از سموم و راهنمایی های کارشناسان از جمله کارهای انجام گرفته توسط جهاد کشاورزی بوده است.

آفلاتوکسین در یزد مهار شد

ابراهیمی در مورد کنترل آفلاتوکسین به عنوان آفت پسته که عامل مهمی در کاهش تولید این محصول است نیز بیان داشت: برداشت به موقع محصول، مراقبت از محصول از برداشت تا عمل آوری، قطع سرشاخه هایی که با زمین در تماس هستند و دوری از رطوبت و حرارت زیاد موجب جلوگیری از آلودگی پسته به آفلا توکسین می شود و این آفت تقریبا در یزد مهار شده است.

وی بهترین زمان برداشت پسته را بسته به اوضاع جوی به طور معمول از اواسط شهریور تا اواخر آبان اعلام کرد و افزود: برداشت در این مقطع زمانی تا حد زیادی از اتلاف شدن محصول به وسیله آفات جلوگیری می کند.

150 ترمینال، پسته یزد را فرآوری می کنند

ابراهیمی همچنین با اشاره به واحدهای فرآوری پسته در استان و رشد و توسعه این واحدها طی سالهای اخیر عنوان کرد: در حال حاضر بیش از 150 ترمینال پسته برای فرآوری این محصول فعال هستند.



اردکان به عنوان قطب تولید پسته استان یزد امسال 150 میلیارد ریال به دنبال کاهش و افت محصول پسته خسارت دیده است مدیر مرکز تحقیقات پسته ارکان

مدیر مرکز تحقیقات پسته اردکان نیز در مورد خسارات وارد شده به این محصول در این شهرستان به عنوان قطب تولید پسته استان یزد اظهار داشت: کل خسارت وارد شده به شهرستان اردکان در بخش باغات پسته 150 میلیارد ریال تخمین زده می شود که در صورت بی ‌توجهی مسئولان، صنعت کشاورزی در این شهرستان نابود خواهد شد و کشاورزان یکی پس از دیگری باغات و مزارع خود را رها کرده و خانه‌ نشین می‌ شوند.

مصطفی میراب زاده، طغیان کنه را اصلی ترین آفت درختان پسته اردکان دانست و افزود: بیش از 40 درصد باغات انار و پسته دچار خسارت شدید شده و محصولات در امان مانده از خشکسالی نیز با افت کیفیت روبرو هستند.