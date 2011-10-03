به گزارش خبرنگار مهر، جلسه شورای مدیران طبق زمان‌بندی اعلام شده رأس ساعت 16 با تلاوت آیاتی از کلام الله مجید آغاز شد و بیشتر مدیران به موقع در جلسه حاضر شدند اما تعدادی از مدیران با تأخیر وارد جلسه شدند.



واکنش استاندار به بدهی شهرداری



بخش قابل توجهی از زمان جلسه شورای اداری به معارفه شهردار جدید و سخنرانی رئیس شورای اسلامی شهر، شهردار سابق، سرپرست سابق شهرداری و شهردار جدید و تقدیر استاندار از این افراد سپری شده بود.



حجت‌الاسلام سید محمد آتش‌زر رئیس شورای اسلامی شهر قم سخنان خود را با بدهی هزار میلیارد تومانی شهرداری قم شروع کرد و گفت: امیدوارم شهردار جدید جیب پرپولی داشته باشد تا مشکلات عدم تامین منابع به وجود نیاید.



این سخنان آتش‌زر با واکنش استاندار قم مواجه شد، به گونه‌ای که حجت‌الاسلام موسی‌پور با اینکه در ابتدای جلسه سخنرانی کرده بود ولی در پایان جلسه هم به ذکر نکاتی در مورد شهر قم و مدیریت شهری پرداخت و گفت: اگر شهرداری قم هزار میلیارد تومان بدهی دارد بیش از دو سه برابر سرمایه دارد، بنابراین این پاشنه آشیل قم نیست.



چرت‌زدن مدیران و سخنرانی جذاب سرپرست شهرداری



سخنرانی سید ابوالفضل اسماعیلی سرپرست سابق شهرداری قم یکی از جذاب‌ترین سخنرانی جلسه شورای اداری استان بود، به گونه‌ای که برخی از مدیران استان که از شدت خستگی چرت می‌زدند، با صحبت‌های اسماعیلی بانشاط شدند.



وی به صورت کنایه‌آمیز به اعضای شورای اسلامی شهر قم توصیه کرد که در تیرماه اقدام به تغییر شهردار نکنند چراکه تمامی منابع استانی باید تا 31 تیرماه جذب شود.



استاندار قم نیز در پاسخ به این اظهارات اسماعیلی گفت: شما پیشنهاد می‌کنید چه زمانی شهردار را عوض کنند. اسماعیلی هم گفت: حداقل یک ماه دندان روی جگر بگذارند تا مشکلاتی که برای یکی از سرپرستان سابق شهرداری در دادسرای دیوان محاسبات به وجود آمد پیش نیاید.



اسماعیلی در ادامه سخنان خود بازپرداخت سود اوراق مشارکت را یکی از مهمترین فعالیت شهرداری در دوران سرپرستی خود عنوان کرد و اظهار داشت: برای نخستین بار بازپرداخت سود اوراق مشارکت به عنوان بزرگ‌ترین مناقصه که اسنادش به اندازه یک تریلی بود انجام شد.



وی مبلغ مناقصه مترو را 862 میلیارد تومان اعلام کرد و اظهار داشت: برگه‌های این مناقصه تمام شهرداری را پر کرده بود.

سرپرست سابق شهرداری قم ادامه داد: این مناقصه 7 نسخه قرارداد داشت که سه روز طول کشید تا برگه‌های آن را مهر بزنند و به محض اتمام مناقصه عملیات حفر تونل آغاز شد که تاکنون 60 متر پیشروی کرد.



نطق انتخاباتی شهردار سابق



محسن عابدینی‌پور شهردار سابق قم نیز که به دلیل کاندیداتوری در انتخابات مجلس شورای اسلامی از سمت خود استعفا کرده بود، به نظر می‌رسید در این جلسه فرصت خوبی برای نطق انتخاباتی وی فراهم شد.



وی که در ابتدای سخنانش کلکسیونی از انواع تشکرها را به زبان آورده بود، به وقایع و حوادث تاریخی گذشته اشاره کرد و گفت: از 15 خرداد سال 42 تاکنون وقایع و حوادثی در کشور اتفاق افتاد که متجاوز از وقایع 2500 ساله حکومت پهلوی بوده است.



عابدینی‌پور افزود: برای اینکه قم جزو یکی از بهترین شهرهای جهان اسلام و الگویی برای جهان باشد مقدمه آن فراهم است و حمایت مقام معظم رهبری، دولت و نمایندگان مردم قم در مجلس نشان دهنده آن است.



شهردار سابق قم اظهار داشت: برای اینکه شهر قم در دهه آینده به یکی از بهترین شهرهای جهان اسلام تبدیل شود به 20 تا 50 هزار میلیارد تومان سرمایه‌گذاری نیاز است.



وی ادامه داد: با حمایت‌های دولت و مجلس و فروش اوراق مشارکت، بورس و فرابورس 20 هزار میلیارد تومان را دولت و مابقی را دستگاه‌های اجرایی تامین کنند.



عابدینی‌پور عزم جدی را کلید توسعه استان دانست و افزود: فاز 5 پروژه عمار یاسر در سال 1344 تصویب و ابلاغ شده و حدود 46 سال از عمر این پروژه گذشت و شهرداری سال گذشته با ابتکار عمل از راه فروش اوراق مشارکت این پروژه را اجرایی کرده است.



وی همچنین به اجرای سایر پروژه‌ها در دوران فعالیت خود اشاره کرد و افزود: اگر همت بلند باشد اهداف وصول خواهد شد.

عابدینی‌پور با بیان اینکه تنها پروژه روی زمین مانده کمربند سبز شهر قم است اظهار داشت: امروز که از تهران به قم می‌آمدم دیدم که از شعاع 30 کیلومتری قم، شهر قم را هاله‌ای از گرد و غبار فرا گرفته و باید با همکاری منابع طبیعی و آب منطقه‌ای با استفاده از پساب، کمربند سبز ایجاد کنیم.



حضور معاون سابق سیاسی امنیتی استاندار در جلسه



یکی از مواردی که موجب تعجب مدیران استان شده بود، حضور احمد حاجی‌زاده معاون سابق سیاسی امنیتی استاندار قم در این جلسه بود.



حاجی‌زاده که بلافاصله پس از بازنشستگی از مجموعه استانداری قم جدا شده بود، اکنون در سمت معاون اداری مالی آستانه مقدسه حضرت معصومه(س) فعالیت می‌کند و حضور وی در این جلسه قابل توجه بود.



البته در محافل سیاسی قم شنیده شده است که احمد حاجی‌زاده قرار است در کاندیداتوری انتخابات مجلس شورای اسلامی شرکت کند ولی هنوز اظهار نظر رسمی از سوی وی در این موضوع منتشر نشده است.



پنجمین جلسه شورای اداری استان قم با سخنرانی استاندار قم آغاز و با سخنرانی وی پایان یافت.

