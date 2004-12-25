هيچ مشكلي با سوبل ندارم / بازيكنان پرسپوليس مغرورشده بودند

مديرفني تيم فوتبال پرسپوليس درگفتگوي اختصاصي با خبرنگار" مهر" ضمن بيان اين مطلب به ديدارتيمش مقابل ابومسلم اشاره كرد وافزود: به هرحال نمي توان منكر بازي خوب تيم ابومسلم شد. آنها هم فوتبال خوبي را به نمايش گذاشتند وتوانستند تيم ما را كه تا حدود زيادي مغرور بازي مي كرد شكست دهند.

علي پروين در ادامه گفتگوي خود با " مهر" تصريح كرد: پس ازهشت، نه بازي خوب وقابل قبول به هرحال دريك ديدارهم بد بازي كرديم كه اميدوارم درديدارهاي آينده بتوانيم اين ناكامي را جبران كنيم.

پروين درمورد اختلاف نظرش با راينرسوبل گفت: اصلا مشكلي بين من وسوبل وجود ندارد وايشان بعنوان سرمربي هدايت تيم را برعهده دارند.

مديرفني پرسپوليس درادامه گفت: بازيكنان ما دراين ديدار ابومسلم را دست كم گرفتند وبا كمي غروروارد ميدان شدند وهمين امر باعث شد متحمل شكست شوند. با اين حال من ازهمه آنها تشكرمي كنم واميدوارم درديداربرابرذوب آهن بتوانند سه امتياز اين ديداررا كسب كنند.

علي پروين درپايان به غيبت كريم باقري وپژمان جمشيدي درديدارهفته آينده برابر ذوب آهن اشاره كرد گفت: همانطوركه قبلا هم گفته ام بازيكنان ما فقط پنج درصد بايكديگر تفاوت دارند وغيبت يك يا دومهره نمي تواند درروند كارما تاثيرمنفي داشته باشد.