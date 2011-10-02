به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، سخنگوی دفتر نخست وزیری رژیم صهیونیستی امروز یکشنبه با اعلام این خبر گفت "بنیامین نتانیاهو" طرح آمریکا، روسیه، اتحادیه اروپا و سازمان ملل را که تنها یک هفته از مطرح شدن آن می گذرد، پذیرفته است.

طبق این طرح، رژیم صهیونیستی و تشکیلات خودگردان ظرف یک ماه باید به مذاکرات متوقف شده سازش بازگردند و ظرف سه ماه بعد، هر دو پیشنهادهای خود را در مورد اختلافات مرزی و تضمین های امنیتی مطرح نمایند. این طرح همچنین حداکثر زمان دستیابی به توافق نهایی بین تشکیلات خودگردان و رژیم صهیونیستی را تا پایان سال آینده میلادی پیش بینی کرده است.

این در حالی است که اعلام ساخت صدها واحد مسکونی دیگر در مناطق اشغالی صرفا با انتقاد آمریکا و اروپا از رژیم صهیونیستی شده و در عمل، غربی ها مشوق صهیونیستها برای ادامه اقدامات تجاوزکارانه آنها هستند.



روز گذشته نیز "آنجلا مرکل" صدراعظم آلمان با انتقاد از اقدام تل آویو، آن را موجب به خطر افتادن تلاشهای صورت گرفته از سوی غرب برای واداشتن تشکیلات خودگردان به از سرگیری مذاکرات سازش دانست.

پیش از این "آویگدور لیبرمن" وزیرامور خارجه رژیم اسرائیل گفته بود پیشنهاد کمیته چهارجانبه از آنجا که هیچ پیش شرطی ندارد و به مرزهای 1967 نیز اشاره ای نکرده، به نفع این رژیم است. گفتنی است این طرح عجولانه پس از ارائه درخواست عضویت تشکیلات خودگردان در سازمان ملل، از سوی آمریکا و همپیمانانش مطرح شده است.