تنها آسیاب آبی سنگی گلستان انبار علوفه شد

به گزارش خبرنگار مهر، این آسیاب قدیمی در 30 کیلومتری شرق مرکز گلستان و در دهنه محمدآباد کتول واقع شده است.

این آسیاب عاری از هرگونه آلودگی است و علیرغم آنکه تاکنون وعده های زیادی برای مرمت آن داده شد، اجرای این وعده ها هنوز محقق نشده است.

سنگ آسیاب، دول گندم، جک، الک چوبی، پره ها، انبار غله مسنی یا کانال ورود آب از جمله بخش های این آسیاب قدیمی است که مدتها از کار افتاده است.

این آسیاب زمانی غلات منطقه وسیعی سرزمین استرآباد را به آرد تبدیل می کرده است و چرخش دوباره چرخ این آسیاب قدیمی نیازمند اعتبار و توجه مسئولان است.

ظرفیت این آسیاب آبی سنگی روزانه 5 تن گندم بود و مرمت آن می تواند برای توسعه گردشگری منطقه محمدآباد نقش بسزایی داشته باشد.

قربان کمر، صاحب آسیاب آبی سنگی محمدآباد که به همراه برادرانش این مکان و آسیاب را تاکنون حفظ کرده است، گفت: تاکنون چندین بار مدیران کل میراث فرهنگی به همراه استانداران قبلی از این آسیاب سرکشی کرده اند.

وی افزود: مسئولان در این بازدیدها وعده مساعد دادند که این آسیاب قدیمی در اسرع وقت مرمت شود ولی تاکنون خبری نشد.

وی اظهار داشت: آسیاب قدیمی به دلیل بی توجهی مسئولان و عدم تمکن مالی خودمان برای مرمت و بازسازی در حال تخریب است.

قربان کمر بیان داشت: این آسیاب اکنون به محلی برای نگهداری علوفه دامی شده است.

وی از متولیان امر درخواست کرد تا برای حفظ این میراث گرانبهای گذشتگان و صنعت زنده برنامه ریزی داشته باشند تا آیندگان ما را سرزنش نکنند.

وی عنوان کرد: چندبار بردارانم به این نتیجه رسیدند که با لودر این آسیاب قدیمی را خراب کنیم ولی آنها را از این کار منصرف کردم و در صورت تداوم بی توجهی، کار به اینجا خواهد رسید.

قربان کمر بیان داشت: اگر این آسیاب مرمت شود و اشتغالزایی مطلوبی را در بر خواهد داشت.

علی اکبر کی پور فرماندار علی آبادکتول نیز برای بازسازی این آسیاب قدیمی نظری مساعد دارد.

وی افزود: با مرمت این مکان تاریخی و ایجاد سفره خانه های سنتی در اطراف آسیاب، محل مناسبی برای اسکان مسافر و گردشگران در دهنه محمدآبادکتول خواهد بود.

قندهاری رئیس میراث فرهنگی علی آباد کتول که چندماه قبل از آسیاب آبی سنگی محمدآباد بازدید کرد، گفت: این مکان در بارنامه های دراز مدت میراث فرهنگی قرار دارد تا مرمت شود.

وی اظهار داشت: حفظ این میراث کهن وظیفه همه ماست و نباید اجازه دهیم تا تخریب شود.

به گزارش مهر، به رغم وعده های مسئولان میراث فرهنگی، هر روز بر دامنه تخریب تنها آسیاب آبی سنگی علی آبادکتول افزوده می شود و در صورت تداوم بی توجهی ها شاهد ازبین رفتن آن هستیم.