سرهنگ محممود میرفیضی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: در این مدت درحوزه تلفات نیز درمجموع نسبت به سال گذشته 10درصد و در بخش مجروحان 15درصد کاهش را نسبت به مدت مشابه شاهد بودیم.

وی اظهار داشت: اقداماتی نظیر اجرای قانون جدید راهنمایی رانندگی، برنامه های آموزشی و اصلاح نقاط حادثه خیز در کاهش تصادفات و میزان تلفات موثر بوده است.

وی ادامه داد: از موضوعات نگران کننده برای ما گروه های آسیب پذیر یعنی عابران پیاده و موتورسواران هستند که در سال 89 بیش از 67 درصد فوتی های استان را تشکیل می دادند.

سرهنگ میرفیضی افزود: برگزاری همایش گروه های آسیب پذیر ترافیکی در استان به همین دلیل در هفته نیروی انتظامی انجام می شود.

وی بیان داشت: در حوزه مواد مخدر 331 کیلو کشفیات در شش ماهه اول سال داشتیم و 32 باند نیز در این رابطه منهدم شدند.

وی افزود: 278هزار لیتر انواع سوخت کشفیات ما در استان بوده ودر برخورد با جرایم خشن نیز 22 درصد افزایش داشتیم.

فرمانده انتظامی استان گلستان اظهار داشت: آمارها درنزاع دسته جمعی 37 درصد نسبت به سال گذشته کاهش داشته است که بالا رفتن سطح فرهنگ مردم در این زمینه موثر بوده است.

سرهنگ میرفیضی، با بیان اینکه تماس ها با نیروی انتظامی 10 درصد کاهش داشته است افزود: در سال 90 نزدیک به 480 هزار تماس با نیروی انتظامی داشتیم که از این تعداد 95هزار تماس عملیاتی شده است.

میرفیضی در ادامه تصریح کرد: در کشف سلاح غیرمجاز در استان در شش ماهه اول امسال 11درصد افزایش داشتیم ودر برخور با اراذل و اوباش نیز 50 درصد افزایش عملکرد داشتیم.

وی با اشاره به اینکه سال گذشته آمار قتل در استان سه دهم درصد بوده است عنوان داشت: امسال این آمار به یک و سه دهم درصد رسیده است.

این مقام انتظامی استان از جمع آوری 29هزار قطعه تجهیزات ماهواره در شش ماهه اول امسال خبر داد و گفت: ماهواره از جرایم مشهود است واین طرح همچنان استمرار خواهد داشت.

وی همچنین از راه اندازی اتاق فکر بین مطبوعات و حوزه معاونت اجتماعی نیروی انتظامی خبر داد.