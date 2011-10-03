به گزارش خبرنگار مهر، رئیس دانشگاه آزاد علی آباد کتول از حماسه هشت سال دفاع مقدس بعنوان یکی از مهمترین و ماندگارترین دوران تاریخ پر فراز و نشیب ایران یاد کرد.

علیرضا ایرانبخش افزود: تاریخ ملت ایران مملو از صحنه های پایمردی و استقامت جوانان با غیرتی است که همواره برای حفظ تمدن و هویت خود جانفشانی کرده و برگی بی بدیل از شجاعت و شهامت را در اذهان جهانیان به یادگار گذاشته اند.

رئیس کمیته پژوهش و فناوری منطقه 10 گفت: پایداری و مقاومت همواره با عزت و اقتدار همراه است و کشوری که این روحیه را در بین جوانان خود تقویت کرده و در سیاست گذاری های کلان به آن توجه کند همیشه با اقتدار خواهد ماند.

دکتر ایرانبخش با بیان این مطلب که حضور شایسته ایران اسلامی در عرصه های بین المللی مدیون مقاومت و پایداری دلیرمردانی است که به فرمان امام راحل در جبهه های حق علیه باطل حضور یافتند، به تشریح نقش دانشگاهها در زنده نگه داشتن فرهنگ ایثار و شهادت و ارج نهادن به جانفشانی رزمندگان پرداخت.

وی افزود: ارتقای بیداری اسلامی همگام با ادبیات پایداری و مقاومت از جمله وظایف دانشگاهیان است.

وی در بخش دیگری از سخنان خود ضمن تقدیر و تشکر از همکاری صمیمانه بنیاد حفظ آثار و ارزشهای دفاع مقدس در برگزاری مراسم تشیع و تدفین سه شهید گمنام در سال گذشته، آمادگی این واحد دانشگاهی را در اجرای هرگونه برنامه فرهنگی در راستای توسعه و احیای فرهنگ انقلاب اسلامی اعلام کرد.