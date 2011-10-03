به گزارش خبرگزاری مهر، سیامک بهاروند در این رابطه اظهار داشت: مجوز راه اندازی واحد علوم تحقیقات خرم آباد با پذیرش دانشجو در پنج رشته تحصیلی مقطع کارشناسی ارشد از سوی سازمان مرکزی دانشگاه آزاد صادر شد.
معاون آموزشی دانشگاه اسلامی آزاد واحد خرمآباد اظهار داشت: واحد علوم و تحقیقات خرمآباد از طریق تکمیل ظرفیت بین 50 تا 100 دانشجو پذیرش خواهد کرد.
بهاروند بیان داشت: کلاسهای این واحد اواخر مهر ماه در ساختمان دکتر عیدی آموزشکده فنی و حرفه ای سما خرم آباد برگزار خواهند شد.
وی با اشاره به اینکه زمان برگزاری مراسم افتتاح واحد علوم تحقیقات خرم آباد متعاقبا اعلام خواهد شد، تصریح کرد: پیگیر تامین زمین برای احداث این دانشگاهی هستیم.
معاون آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد خرمآباد گفت: اخذ مجوز 10 رشته کارشناسی ارشد و یک رشته دکترا نیز در دست پیگیری است.
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