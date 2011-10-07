شمیم امام رضا(ع) به استان مرکزی هم رسید/ انتخاب 130 مقاله برای داوری

به گزارش خبرنگار مهر، جشنواره رضوی به پاس مبارکی و برکت، حضور امام رضا(ع) در خاک ایران و برای شناخت هر چه بیشتر اسلام و ائمه، در کشور برگزار می شود و هر استان با برگزاری بخشی از این جشنواره، در پر بار شدن جشنواره می کوشد.

استان مرکزی امسال میزبان مقالات محققان و پژوهشگران سراسر کشور در قالب جشنواره اخلاق و آداب رضوی بود و بیش از 200 مقاله به دبیرخانه رسید.

دبیر جشنواره اخلاق و آداب رضوی در گفتگو با خبرنگار مهر، در این باره گفت: 130 مقاله از مجموع مقاله های ارسالی به این دبیرخانه برای هیئت داوران فرستاده شد.

9 مقاله به مرحله پایانی راه یافت

مصطفی مشایخی افزود: بر اساس رای هیئت داوران جشنواره اخلاق و‌ آداب رضوی 36 مقاله انتخاب شدند و 9 مقاله برتر به مرحله پایانی نهمین جشنواره بین المللی فرهنگی و هنری رضوی راه یافتند.

مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان مرکزی اضافه کرد: همایش علمی اخلاق و آداب رضوی از سلسله برنامه های جشنواره بین المللی فرهنگی و هنری رضوی کشور است که سیزدهم مهر ماه سال جاری در محل فرهنگسرای آیینه اراک با حضور اندیشمندان حوزه، دانشگاه و شیفتگان امام رضا (ع) برگزار می شود.

هدف، تبیین فرهنگ رضوی

وی با بیان اینکه این جشنواره به صورت همزمان در 31 استان و کشور مختلف جریان دارد اظهار کرد: هدف از برگزاری این جشنواره اشاعه و ترویج فرهنگ رضوی، گسترش فعالیت های فرهنگی، هنری و مذهبی مرتبط با سیره ائمه معصومین (ع)، گرامیداشت تولید کنندگان و پدیدآورندگان آثار برتر فرهنگی - هنری در زمینه سیره، شخصیت و معارف حضرت امام رضا (ع) است.

مشایخی افزود: مسائل اخلاقی در سیره، سخنان، اخلاق فردی و اجتماعی، احسان به خویشان، همسایگان و همکاران، اخلاق در خانواده، اخلاق سیاسی و اخلاق کارگزاران و کارمندان، بررسی تاثیر اخلاق بر تربیت انسان ها و نقش مردم دوستی و خدمت به مردم در رشد معنوی از دیدگاه امام رضا(ع) محورهای اصلی این جشنواره است.

وی گفت: برگزاری کارگاه یکروزه نقاشی و رنگ آمیزی برای کودکان با موضوع امام رضا (ع) با همکاری مؤسسات قرآن و عترت، خلق آثار هنرهای دستی با موضوع امام رضا (ع) و رونمایی از کتاب دیجیتال اخلاق و آداب امام رضا (ع) از برنامه های جانبی همایش علمی- پژوهشی شناخت اخلاق و آداب رضوی است.