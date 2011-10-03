بهراد زندیه صبح یکشنبه در جریان برگزاری نمایشگاه مطبوعات و خبرگزاری های تبریز در غرفه خبرگزاری مهر حضور یافت وبه خبرنگار این خبرگزاری گفت: پرورش دام و طیور وابسته به عوامل محیطی بوده و گرد وغبار موجود که ناشی از عوامل برون منطقه ای است صنعت دام و طیور استان را تهدید می‌کند.

وی تاکید کرد: نباید از تاثیر سوء گردوغبارهای نمکی که با خشک شدن دریاچه ارومیه بروز آن محتمل است به سادگی گذشت.

وی با بیان اینکه در صورت چنین وضعیتی، شیوع بیماری های تنفسی در بین حیوانات صنعت دام و طیور را تحت تاثیر قرار خواهد داد یادآور شد: علاوه بر گردوغبارهای نمکی، حتی ریزگردهای عربی نیز بر صنعت دام و طیور منطقه تاثیرات منفی به بار خواهد گذاشت.

زندیه با تاکید بر اینکه تا کنون گزارش مستندی از بروز بیماری خاصی دام و طیور به دلیل گروغبار موجود یا ریزگردهای نمکی در استان واصل نشده است، افزود: بر اساس یافته های محققان، بیشترین صدمات در چنین شرایطی مربوط به بیماری های تنفسی است.

به گفته وی، خشکسالی و گردوغبار نمکی بواسطه دارا بودن املاح زیان آور صنعت دام و طیور آذربایجان شرقی را تهدید می کند.



آنفلوآنزای فوق حاد طیور در آذربایجان شرقی گزارش نشده است



مدیرکل دامپزشکی آذربایجان شرقی در ادامه اعلام کرد: تا کنون در سطح این استان گزارشی مبنی بر ابتلای طیور به آنفلوآنزای فوق حاد واصل نشده است.



زندیه گفت: با توجه به نبود مشکل در طیور این استان، مصرف فرآورده‌های طیور هیچ مشکلی ندارد.



وی با بیان اینکه آذربایجان شرقی از نظر آنفلونزای فوق حاد طیور استانی پاک است، افزود: در عین حال رعایت نکات بهداشتی و اقدامات پیشگیرانه در همه حال لازم و ضروری است.

آلوده بودن آبزیان ارس اثبات نشده است



مدیرکل دامپزشکی آذربایجان شرقی همچنین در پاسخ به این سئوال که تا چه میزان شائبه های مربوط به آلوده بودن ماهیان رودخانه ارس به دلیل سرازیر کردن آلاینده های زیست محیطی توسط ارمنستان به این رودخانه صحت دارد، گفت: آلوده بودن آبزیان این رودخانه تا کنون به اثبات نرسیده است.



وی افزود: آلوده بودن آبزیان رودخانه ارس به دلیل رهاشدن آلاینده هایی از سوی ارمنستان در حد اظهارنظر است.



دامپزشکی با واردکردن دام زنده مخالف است



زندیه در بخش دیگری از این گفتگو از تجهیز قرنظیه های مرزی اداره کل دامپزشکی آذربایجان شرقی در مناطق نوردوز و جلفا خبر داد و در عین حال گفت: با همه این اوصاف دامپزشکی مخالف وارد کردن دام زنده از کشورهای دیگر است.



وی افزود: اداره کل دامپزشکی آذربایجان شرقی به مصوبه هیئت دولت مبنی بر وارد کردن دام زنده برای تنظیم بازار و یا تامین نیاز داخلی احترام می گذارد اما به دلایل فنی با وارد کردن دام زنده مخالف است.



به گفته وی در پنج ماهه نخست امسال بیش از 45 هزار راس گوسفند زنده از ارمنستان وارد ایران شده است.

کشتارگاه های سنتی برچیده می شوند



مدیرکل دامپزشکی آذربایجان شرقی همچنین از عزم این اداره کل برای برچیده شدن کشتارگاه های سنتی در استان خبر داد و گفت: در راستای همین سیاست اصولی تا کنون کشتارگاه های سنتی جنوب استان پلمپ شده اند اما فعالیت کشتارگاه های سنتی شمال آذربایجان شرقی همچنان ادامه دارد.



وی با تاکید بر اینکه فعالیت کشتارگاه های سنتی شمال آذربایجان شرقی چندان نگران کننده نیست، افزود: با این وجود تلاش می شود کشتارگاه های صنعتی جایگزین کشتارگاه های سنتی موجود شوند.



زندیه از رسانه ها خواست با آگاه کردن مردم نسبت به پیامدهای خرید گوشت کستارشده در کشتارگاه های سنتی، اداره کل دامپزشکی را در برچیدن سریع این کشتارگاه ها یاری کنند.



کشتار زیر42 روز مرغ مورد تاکید است



وی در ادامه گفت: کشتار زیر 42 روز مرغ به صاحبان کشتارگاه های طیور توصیه شده ومورد تاکید اداره کل دامپزشکی آذربایجان شرقی است.



زندیه از مقاومت صاحبان کشتارگاه های طیور در عمل به این توصیه انتقاد کرد و افزود: کشتار مرغ بعد از 42 روز به دلیل افزایش چربی، از بین رفتن طردی و افزایش تردید در سلامتی آن هرگز پیشنهاد نمی شود.



مدیر کل دامپزشکی اذربایجان شرقی تاکید کرد: مرحله آسیب پذیری مرغ ها در برابر انواع بیماری ها بعد از 42 روز است و از همین رو کشتار آن ها قبل از ورود به این مرحله مورد تاکید قرار می گیرد.