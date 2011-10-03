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۱۱ مهر ۱۳۹۰، ۱۲:۰۸

سوپر لیگ کاراته/

کار دشوار مقاومت در حاشیه زاینده‌رود/ نفتی‌ها به دنبال امتیازات از دست رفته

کار دشوار مقاومت در حاشیه زاینده‌رود/ نفتی‌ها به دنبال امتیازات از دست رفته

هفته سوم از دور رفت رقابتهای سوپر لیگ کاراته باشگاه‌های ایران در حالی روز سه‌شنبه در اصفهان برگزار می‌شود که تیم های اول و سوم جدول به مصاف هم خواهند رفت.

به گزارش خبرنگار مهر، این رقابتها به دلیل سفر زودهنگام تیم های جوانان و امید به مسابقات جهانی مالزی به جای روز پنجشنبه، فردا سه‌شنبه در اصفهان و به میزبانی فولاد مبارکه سپاهان برگزار خواهد شد. فولادیها که صدر جدول را در اختیار دارند در یک دیدار سخت به مصاف مقاومت خواهند رفت.

شاگردان جوان دباغیان در تیم مقاومت که هفته گذشته نتیجه را به دانشگاه آزاد واگذار کردند اگر می خواهند از جمع مدعیان دور نشوند نباید بازنده از حاشیه زاینده رود بازگردند. مدافع عنوان قهرمانی بدون شک در خانه با ترکیبی قدرتمند به میدان خواهد آمد.

اما مناطق نفت خیز جنوب که با دو شکست مقابل فولاد و دانشگاه آزاد فاصله زیادی با انتهای جدول ندارد این هفته در پیکار با پاس همدان، سپاهان نوین و صنعت برق هرمزگان فرصت جبران امتیازات از دست رفته را دارند.

برنامه هفته سوم سوپر لیگ کاراته به شرح زیر است
مرحله اول:
* ارژن فارس - دانشگاه آزاد اسلامی
* پاس همدان - مناطق نفت خیز جنوب
* شهرداری بندرعباس - باشگاه مقاومت
* سپاهان نوین - دانشگاه آزاد علی آباد کتول
* فولاد مبارکه سپاهان - صنعت برق هرمزگان

مرحله دوم:
* پاس همدان - دانشگاه آزاد اسلامی
* شهرداری بندرعباس - ارژن فارس
* سپاهان نوین - مناطق نفت خیز جنوب
* فولاد مبارکه سپاهان - باشگاه مقاومت
* صنعت برق هرمزگان - دانشگاه آزاد علی آباد کتول
مرحله سوم:
* شهرداری بندرعباس - دانشگاه آزاد اسلامی
* سپاهان نوین - پاس همدان
* فولاد مبارکه سپاهان - ارژن فارس
* صنعت برق هرمزگان - مناطق نفت خیزجنوب
* دانشگاه آزاد علی آباد کتول - باشگاه مقاومت
کد مطلب 1422691

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