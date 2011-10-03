به گزارش خبرنگار مهر، در اولین «جشن‌نامه نشرچشمه» ٱثار احمد پوری با امضای او برای مخاطبانش ارسال می‌شود؛ به این ترتیب مخاطبان می‌توانند با سفارش کتاب‌های او در کنار تخفیف‌های خرید اینترنتی، این کتاب‌ها را با امضای این مترجم و نویسنده دریافت کنند.

احمد پوری تا امروز نزدیک به 20 اثر با همکاری نشر چشمه منتشر کرده است و کتاب‌های دیگری هم از او این روزها مراحل نشر را طی می‌کند.

افزون بر ترجمه‌ها، نشر چشمه اولین رمان پوری را هم با عنوان «دو قدم این‌ ورخط» منتشر کرد، که به‌تازگی چاپ ششم این اثر روانه‌ بازار شده است.

دومین رمان او با عنوان «پشت‌ درختان توت» بعد از یک سال ‌و اندی انتظار موفق به دریافت مجوز انتشار نشد، با این‌حال پوری این‌ روزها مشغول نوشتن رمان دیگری نیز هست.

در برنامه «جشن‌نامه چشمه» می‌توانید در کنار خواندن یادداشت‌هایی از احمد پوری، محمد شمس لنگرودی، پیمان خاکسار و... درباره‌ ترجمه شعر به روایت این مترجم نیز بخوانید.