به گزارش خبرگزاری مهر، نفسیه حسینی الهاشمی به فعالیتهای انجام شده در غرفه موسسه کوثر ولایت نمایشگاه طلیعه ظهور اشاره کرد و اظهار داشت: در این غرفه جملاتی از پروتکل صهیونیستها و رادیو آمریکا و "همفر" جاسوس انگلیسی برای مقابله با حجاب و عفاف زنان مسلمان ارائه شده است.
وی تصریح کرد: همچنین در این غرفه از جملات رهبر معظم انقلاب، شهدا، بزرگان و جملات ادیبانه در مورد اهمیت و ضرورت عفاف و حجاب با طراحی جذاب به نمایش گذاشته شده تا تأکیدی بر اهمیت مقوله عفاف و حجاب اسلامی به عنوان یکی از کاربردیترین راههای مبارزه با دشمن و استکبارستیزی باشد.
حسینی الهاشمی با اشاره به اهمیت پرداختن به مقوله حجاب و عفاف اسلامی ادامه داد: حجاب زنان میتواند مانع مستحکمی در برابر تهاجم فرهنگی غرب باشد و مصونیت و نجات زنان به معنای نجات یک جامعه است.
دبیر موسسه کوثر ولایت گفت: استکبار جهانی و لابیهای صهیونیستی در پس تهاجمات فرهنگی خود با عفاف و حجاب در جامعه اسلامی مبارزه میکنند تا از این طریق کشورهای اسلامی به ویژه جمهوری اسلامی را به زانو در بیاورند.
وی در ادامه به انجام 18 تحقیق و پژوهش در زمینههای گوناگون مانند آسیب شناسی جوانان، تولید علم و مدل شناسی شخصیتهای تاریخی چون حضرت معصومه(س) اشاره کرد و گفت: موسسه کوثر ولایت در بخشهای مختلفی چون تالیف کتاب و تحقیق و پژوهش در زمینههای فرهنگی و اجتماعی فعالیت میکند.
وی بیان داشت: در این غرفه همچنین بستههایی حاوی احادیث، آیات و روایات و نیاز جملات زیبای ادبی در مورد حجاب و عفاف در میان بانوان توزیع میشود.
قم - خبرگزاری مهر: دبیر موسسه کوثر ولایت با بیان اینکه استکبار و لابیهای صهیونیستی با عفاف و حجاب در جامعه اسلامی مبارزه میکند، هدف از این توطئه به زانو درآوردن کشورهای اسلامی دانست.
به گزارش خبرگزاری مهر، نفسیه حسینی الهاشمی به فعالیتهای انجام شده در غرفه موسسه کوثر ولایت نمایشگاه طلیعه ظهور اشاره کرد و اظهار داشت: در این غرفه جملاتی از پروتکل صهیونیستها و رادیو آمریکا و "همفر" جاسوس انگلیسی برای مقابله با حجاب و عفاف زنان مسلمان ارائه شده است.
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