به گزارش خبرگزاری مهر، نفسیه حسینی الهاشمی به فعالیت‌های انجام شده در غرفه موسسه کوثر ولایت نمایشگاه طلیعه ظهور اشاره کرد و اظهار داشت: در این غرفه جملاتی از پروتکل صهیونیست‌ها و رادیو آمریکا و "همفر" جاسوس انگلیسی برای مقابله با حجاب و عفاف زنان مسلمان ارائه شده است.



وی تصریح کرد: همچنین در این غرفه از جملات رهبر معظم انقلاب، شهدا، بزرگان و جملات ادیبانه در مورد اهمیت و ضرورت عفاف و حجاب با طراحی جذاب به نمایش گذاشته شده تا تأکیدی بر اهمیت مقوله عفاف و حجاب اسلامی به عنوان یکی از کاربردی‌ترین راه‌های مبارزه با دشمن و استکبارستیزی باشد.



حسینی الهاشمی با اشاره به اهمیت پرداختن به مقوله حجاب و عفاف اسلامی ادامه داد: حجاب زنان می‌تواند مانع مستحکمی در برابر تهاجم فرهنگی غرب باشد و مصونیت و نجات زنان به معنای نجات یک جامعه است.



دبیر موسسه کوثر ولایت گفت: استکبار جهانی و لابی‌های صهیونیستی در پس تهاجمات فرهنگی خود با عفاف و حجاب در جامعه اسلامی مبارزه می‌کنند تا از این طریق کشورهای اسلامی به ویژه جمهوری اسلامی را به زانو در بیاورند.



وی در ادامه به انجام 18 تحقیق و پژوهش در زمینه‌های گوناگون مانند آسیب شناسی جوانان، تولید علم و مدل شناسی شخصیت‌های تاریخی چون حضرت معصومه(س) اشاره کرد و گفت: موسسه کوثر ولایت در بخش‌های مختلفی چون تالیف کتاب و تحقیق و پژوهش در زمینه‌های فرهنگی و اجتماعی فعالیت می‌کند.



وی بیان داشت: در این غرفه همچنین بسته‌هایی حاوی احادیث، آیات و روایات و نیاز جملات زیبای ادبی در مورد حجاب و عفاف در میان بانوان توزیع می‌شود.