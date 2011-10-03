به گزارش خبرگزاری مهر، ابراهیم دارابی گفت: این ‌شهرستان بیش از 65 روز است که درگیر گرد و غبار شدید است و هم اکنون دید افقی در قصرشیرین به کمتر از 800 متر کاهش یافته است.

وی افزود: در حال حاضر رطوبت هوا 38 درصد است و براساس پیش بینیها، وضعیت آلودگی هوای قصرشیرین تا روزهای آینده ادامه خواهد داشت.

دیده بان هواشناسی قصرشیرین افزود: هم اکنون میزان دید افقی در این شهرستان با یک هوای سالم، 9 هزار و 200 متر فاصله دارد و این وضعیت سلامت ساکنان این منطقه را به مخاطره انداخته است.

دارابی با اشاره به اینکه از ابتدای سال جاری تاکنون این شهرستان درگیر پدیده گرد و غبار است، گفت: در سال جاری گرد و غبار میزان دید در این شهرستان را به 50 متر کاهش داده که این پدیده سلامت مردم قصرشیرین و محیط پیرامون را به شدت تهدید می کند.

شبکه بهداشت شهرستان قصرشیرین نیز با صدور اطلاعیه ای از شهروندان در خواست کرد سعی کنند که از منازل خود خارج نشده و در غیر این صورت در فضای آزاد از ماسک و یا دستمال مرطوب استفاده کنند.

پزشکان تاثیر ذرات گرد و غبار معلق در هوا را برای بیماران قلبی، ریوی و آسمی و افراد سالخورده و کودکان بسیار خطرناک می دانند.