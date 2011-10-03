به گزارش خبرنگار مهر، محمد حسین برزین، در کنفرانس هتلداری نوین و توسعه گردشگری که شب یکشنبه در هتل هما تهران برگزار شد گفت: بیان یک نظر کلی درباره گردشگری و گردشگر، به دلیل پیچیدگی فعالیت گردشگری و به ویژه گستردگی موضوعات و ابعاد مختلف فعالیت آن کار دشواری است.

برزین تصریح کرد: اگر مهمترین ارکان مفهوم گردشگری را تقاضای سفر، واسطه های گردشگری و تاثیرات مقصد بدانیم متوجه می شویم که ارکان اساسی اشاره شده دامنه ای از برخوردها را فراهم می کند که همگی موجب اعتلای صنعت گردشگری می شود.

وی با بیان اینکه امروزه بر تاثیر نقش هتل و هتلداری در تحکیم پایه های گردشگری در ایران تکیه داریم گفت: امیداوریم با تکیه بر حضور دانشمندان و دانشگاهیان داخلی و خارجی در سایه نظرات مبتنی بر یافته های علمی، عمده ترین مشکلات هتلداری در ایران را واکاوی کنیم و برای کم کردن فاصله هتلداری در ایران با هتلهای کشورهای توسعه یافته گامی اساسی برداریم.

این کنفرانس با حضور جمعی از فعالان گردشگری ایران، اساتید گردشگری کشورهای پرتغال، اسپانیا، ایتالیا و ترکیه و همکاری دانشگاه علامه طباطبایی، دانشکده مدیریت و حسابداری و گروه هتلهای هما برگزار شد.