هواپیمای اطفای حریق هنوز خریداری نشده است

سرهنگ تقی ایروانی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: با توجه به خشکسالی و بروز آتش سوزی در جنگل ها لزوم استفاده از تجهیزات مدرن بیش از پیش احساس می شود. دیگر نمی توان حریق جنگلها را با بیل و بیلچه اطفا کرد.

وی ادامه داد: هم اکنون اطفای حریق جنگلها با بالگردهای اجاره ای هلال احمر و سایر دستگاهها انجام می شود. البته با راه اندازی پایگاه اطفای حریق غرب کشور در زاگرس گام های خوبی برای تجهیز تیم های امدادی برداشته شد.

رئیس یگان حفاظت از جنگلها و مراتع تاکید کرد: 36 ست جدید اطفای حریق در پایگاه زاگرس مورد استفاده قرار می گیرد. خوشبختانه دومین پایگاه اطفای حریق استانهای کردستان، کرمانشاه و بخشی از لرستان را تحت پوشش قرار می دهد.



