مرحله سوم طرح آمارگیری نفوس و مسکن تهران از 16 مهر آغاز می شود

محسن نایبی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: مرحله سوم دوره های آموزشی طرح آمارگیری نفوس و مسکن که شامل آموزش مأموران آمارگیری سطح مناطق مختلف است، از 16 مهرماه در این شهرستان آغاز خواهد شد.

وی افزود: اقدامات مطلوبی در خصوص اجرای این طرح در شهرستان تهران صورت پذیرفته و مرحله اول آموزش آمارگیری نفوس و مسکن در این منطقه به اتمام رسیده است.

نماینده عالی دولت در شهرستان تهران گفت: مرحله دوم دوره ‏های آموزشی این طرح که به آموزش مدرسان اختصاص دارد، به زودی به پایان خواهد رسید.

اجرای صحیح آمارگیری به توسعه کشور کمک می کند

وی با بیان اینکه طرح آمارگیری نفوس و مسکن در سال 90 از امور حیاتی کشور قلمداد می شود، اضافه کرد: اجرای صحیح آمارگیری به رشد و پیشرفت کشور در حال توسعه ایران کمک می کند.

نایبی همکاری مردم در این طرح را بسیار مهم عنوان کرد و بیان داشت: با توجه به برنامه ریزیهای افق چشم انداز 1404 کشور، همکاری مردم با مأموران سرشماری نقش ارزنده ای برای تحقق این مهم ایفا می کند.

وی افزود: مأموران حدود 60 پرسش آماده شده را در طرح آمارگیری نفوس و مسکن شهرستان تهران برای تکمیل فرمهای مخصوص خود با خانوارهای نقاط مختلف مطرح خواهند ساخت.

این مسئول از شهروندان شهرستان تهران خواست تا نهایت همکاری را در این طرح عظیم مبذول دارند.