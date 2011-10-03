به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری رسمی سوریه (سانا)، "ساریه حسون" پسر شیخ "احمد بدرالدین حسون" مفتی عام سوریه روز گذشته در جریان بازگشت از دانشگاه حلب در حالی که به همراه "محمد العمر" از اساتید این دانشگاه بود، هدف حمله افراد مسلح ناشناس قرار گرفت.

پسر مفتی سوریه و این استاد دانشگاه که در یک خودرو بودند، در یک لحظه با کمین افراد مسلح که دریک دستگاه خودرو قرار داشتند، روبرو شده و در جریان تیراندازی استاد سوری در دم جان سپرد.

افراد مسلح ناشناس پس از این حمله از محل گریختند اما ساریه حسون پسر شیخ احمد حسون بر اثر جراحات وارده ناشی از این تیراندازی در نهایت شب گذشته جان سپرد تا این عملیات تروریستی هیچ نجات یافته ای نداشته باشد.

خاطرنشان می شود مقامات سوری پیش ازاین گروهک های تروریستی را متهم به ترور دکتر"حسن عید"رئیس بخش بیمارستان ملی حمص، مهندس "اوس عبدالکریم خلیل" متخصص در مهندسی هسته ای و دکتر "محمدعلی عقیل" استادیار دانشکده معماری حمص کرده بودند.